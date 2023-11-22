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На рынок выходит новый Volkswagen Tiguan 2024: цены и характеристики (фото)

Volkswagen Tiguan, новый Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2024, кроссовер Volkswagen
Фото: Volkswagen | Дизайн Volkswagen Tiguan стал выразительнее

Кроссовер Volkswagen Tiguan стал оригинальнее на вид и просторнее внутри. Со старта модель предложат в бензиновых и дизельных версиях, а позже появятся подзаряжаемые гибриды.

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Новый Volkswagen Tiguan третьего поколения поступает в продажу в Европе. Компактный кроссовер будет стоить от 36 600 евро. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Volkswagen Tiguan, новый Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2024, кроссовер Volkswagen Fullscreen
Поначалу кроссовер доступен с 1,5-литровыми бензиновыми и 2,0-литровым дизельным моторами
Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tiguan 2024 сохранил габариты предшественника, но его дизайн стал выразительнее. В салоне появился огромный тачскрин, а объем багажника вырос до 652 л.

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Новый Volkswagen Tiguan со старта предложен с 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 130 и 150 л. с., а также с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Позже также появятся 190-сильный турбодизель, 2,0-литровые турбомоторы на 204 и 265 л. с., а также плагин-гибриды мощностью 204 и 272 л. с. Все версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG, а привод может быть передним или полным.

Volkswagen Tiguan, новый Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2024, кроссовер Volkswagen Fullscreen
В салоне появился большой тачскрин
Фото: Volkswagen

Базовая комплектация Volkswagen Tiguan 2024 включает 17-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, датчики дождя и света, камеру, парктроник и набор систем безопасности.

Volkswagen Tiguan, новый Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan 2024, кроссовер Volkswagen Fullscreen
Объем багажника вырос до 652 л
Фото: Volkswagen

Топовый вариант VW Tiguan R-Line (от 47 185 евро) добавляет 19-дюймовые колеса, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и спортивные сиденья с массажем.

К слову, в Украине новый Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается уже в 2024 году.

Также Фокус рассказывал, что в продажу поступил и новый Volkswagen Passat B9.