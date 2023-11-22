На рынок выходит новый Volkswagen Tiguan 2024: цены и характеристики (фото)

Кроссовер Volkswagen Tiguan стал оригинальнее на вид и просторнее внутри. Со старта модель предложат в бензиновых и дизельных версиях, а позже появятся подзаряжаемые гибриды.

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Новый Volkswagen Tiguan третьего поколения поступает в продажу в Европе. Компактный кроссовер будет стоить от 36 600 евро. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Поначалу кроссовер доступен с 1,5-литровыми бензиновыми и 2,0-литровым дизельным моторами Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tiguan 2024 сохранил габариты предшественника, но его дизайн стал выразительнее. В салоне появился огромный тачскрин, а объем багажника вырос до 652 л.

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Новый Volkswagen Tiguan со старта предложен с 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 130 и 150 л. с., а также с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Позже также появятся 190-сильный турбодизель, 2,0-литровые турбомоторы на 204 и 265 л. с., а также плагин-гибриды мощностью 204 и 272 л. с. Все версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG, а привод может быть передним или полным.

В салоне появился большой тачскрин Фото: Volkswagen

Базовая комплектация Volkswagen Tiguan 2024 включает 17-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, датчики дождя и света, камеру, парктроник и набор систем безопасности.

Объем багажника вырос до 652 л Фото: Volkswagen

Топовый вариант VW Tiguan R-Line (от 47 185 евро) добавляет 19-дюймовые колеса, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и спортивные сиденья с массажем.

К слову, в Украине новый Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается уже в 2024 году.

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