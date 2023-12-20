Volkswagen Passat исполнилось 50 лет: эволюция семейного бестселлера (фото)

За 50 лет выпустили девять поколений Volkswagen Passat. Семейная модель подросла в размерах и стала просторнее, а также получила современные опции.

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В нынешнем году свое 50-летие отмечает одна из самых массовых семейных моделей современности – Volkswagen Passat. За полвека выпущено свыше 34 миллионов этих авто. Фокус расскажет основные вехи истории этой модели.

Volkswagen Passat готовили, как замену устаревшим заднемоторным моделям Type 3 и Type 4. Переднеприводную платформу с продольным расположением двигателя позаимствовали у Audi 80, а внешность модели создал выдающийся стилист Джорджетто Джуджаро.

Volkswagen Passat B1 (1973-1981 годы)

Volkswagen Passat B1 Фото: Volkswagen

Самый первый Volkswagen Passat 1973 года был фастбеком, а седан и универсал появились позже. Также модель выпускали в кузове хэтчбек. Поначалу появились бензиновые моторы на 55-110 л. с., а с 1978 года на VW Passat начали устанавливать и 50-сильный турбодизель.

Volkswagen Passat B2 (1981-1988 годы)

Volkswagen Passat B2 Фото: Volkswagen

Второе поколение VW Passat стало крупнее, но сохранило знакомый дизайн и платформу Audi 80. Мало того, у Audi позаимствовали пятицилиндровые двигатели мощностью до 140 л. с. Также впервые появилась автоматическая КПП и полный привод. Всего выпущено 4,5 миллиона Volkswagen Passat B2, причем в Китае модель (под названием Santana) производили до 2013 года.

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Volkswagen Passat B3 (1988-1993 годы)

Volkswagen Passat B3 Фото: Volkswagen

VW Passat третьей генерации переехал на самостоятельную платформу с поперечным расположением двигателя. Модель стала более обтекаемой, а количество кузовных версий сократили до двух – седан и универсал. Появились 1,8-литровый 160-сильный компрессорный мотор и 2,8-литровый V6 на 174 л. с., позволявший развить 224 км/ч.

Volkswagen Passat B4 (1993-1997 годы)

Volkswagen Passat B4 Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat B4 является глубокой модернизацией предшественника. Ему увеличили размеры и улучшили аэродинамику, а в салоне появились фронтальные подушки безопасности. Версия с 1,9-литровым турбодизелем на 90 л. с. и увеличенным баком могла проехать до 1800 км без дозаправки.

Volkswagen Passat B5 (1997-2005 годы)

Volkswagen Passat B5 Фото: Volkswagen

B5 оказался самым нестандартным VW Passat. Его оригинальный дизайн с аркообразной крышей обеспечивал низкий (0,27) коэффициент аэродинамики. Платформу с продольным расположением мотора и многорычажной передней подвеской снова позаимствовали у Audi. Впервые появились бензиновые турбомоторы, а топовая версия Passat B5 получила 4,0-литровую 275-сильную восьмерку. К слову, модель собирали и в Украине на предприятии "Еврокар".

Volkswagen Passat B6 (2005-2011 годы)

Volkswagen Passat B6 Фото: Volkswagen

Шестое поколение Volkswagen Passat стало крупнее и вернулось к поперечному расположению двигателя. Впервые для модели стал доступен робот DSG. Появились заряженная 300-сильная версия R36 и четырехдверное купе VW Passat CC.

Volkswagen Passat B7 (2011-2014 годы)

Volkswagen Passat B7 Фото: Volkswagen

Passat B7, по сути, является обновленной версией предшественника. Впервые среди опций появились парковочный автопилот, системы автоматического торможения, контроля полосы движения и "слепых" зон. Линейку пополнил универсал повышенной проходимости Alltrack, а для североамериканского рынка создали особый вариант седана.

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Volkswagen Passat B8 (2014-2023 годы)

Volkswagen Passat B8 Фото: Volkswagen

VW Passat B8 стал солиднее и дороже, а также получил виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и камеры кругового обзора. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями впервые появился подзаряжаемый гибрид на 218 сил. В 2022 году прекратили выпуск седана Passat.

Volkswagen Passat B9 (с 2023 года)

Volkswagen Passat B9 Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Passat подрос до 4,9 м в длину и доступен только в кузове универсал. Модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 272 л. с.

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