Самый доступный электрокроссовер Volkswagen показали на первом изображении

Новый Volkswagen ID.2all SUV будет стоить немногим более 25 000 евро. Запас хода компактного электрокроссовера превысит 400 км.

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Опубликован первый рендер нового доступного электроссовера Volkswagen ID.2all SUV. Компактная модель должна появиться в 2026 году. Изображение опубликовали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

На изображении виден силуэт электромобиля. У него высокий капот, расширенные колесные арки и толстые задние стойки крыши с узором. Заднее стекло прикрыто спойлером.

Хэтчбек Volkswagen ID.2all Фото: Volkswagen

Подробностей про новую модель немного. Известно, что кроссовер будет близким родственником нового Volkswagen ID.2all. Как известно, хэтчбек будет стоить около 25 000 евро, а кроссовер станет немного дороже. Его конкурентом называют новый Renault 4.

Электромобиль Volkswagen ID. 2all SUV длиной немногим больше 4 метров построят на новой платформе MEB Entry. В салоне появятся виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.

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По примеру собрата Volkswagen ID.2all кроссовер должен получить электромотор мощностью 226 л. с., а его запас хода превысит 400 км. Быстрая зарядка батареи на 80% займет около 20 минут.

К слову, Volkswagen готовит и более доступный электромобиль, который будет стоить от 20 000 евро.

Также Фокус сообщал, что до премьеры рассекретили новый Volkswagen Transporter.