Найдоступніший електрокросовер Volkswagen показали на першому зображенні

Новий Volkswagen ID.2all SUV коштуватиме трохи більше 25 000 євро. Запас ходу компактного електрокросовера перевищить 400 км.

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Опубліковано перший рендер нового доступного електросовера Volkswagen ID.2all SUV. Компактна модель має з'явитися у 2026 році. Зображення опублікували на офіційному сайті німецького автовиробника.

На зображенні видно силует електромобіля. У нього високий капот, розширені колісні арки і товсті задні стійки даху з візерунком. Заднє скло прикрите спойлером.

Хетчбек Volkswagen ID.2all Фото: Volkswagen

Подробиць про нову модель небагато. Відомо, що кросовер буде близьким родичем нового Volkswagen ID.2all. Як відомо, хетчбек коштуватиме близько 25 000 євро, а кросовер стане трохи дорожчим. Його конкурентом називають новий Renault 4.

Електромобіль Volkswagen ID. 2all SUV завдовжки трохи більше 4 метрів побудують на новій платформі MEB Entry. У салоні з'являться віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

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За прикладом побратима Volkswagen ID.2all кросовер має отримати електромотор потужністю 226 к. с., а його запас ходу перевищить 400 км. Швидка зарядка батареї на 80% займе близько 20 хвилин.

До слова, Volkswagen готує і більш доступний електромобіль, який коштуватиме від 20 000 євро.

Також Фокус повідомляв, що до прем'єри розсекретили новий Volkswagen Transporter.