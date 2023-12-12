Renault та Volkswagen спільно випустять електрокар за 20 000 євро: перші подробиці

Новий Volkswagen ID.1 планують побудувати на платформі Renault Twingo. Електромобіль отримає силову установку з дуже низьким енергоспоживанням.

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У модельній лінійці Volkswagen з'явиться бюджетний електромобіль вартістю від 20 000 євро. Недорога модель має з'явитися у 2027 році та, найімовірніше, буде названа ID.1. Німецьке видання Handelsblatt повідомляє, що її розроблятимуть спільно з Renault.

Основою для нової моделі послужить Renault Twingo Фото: carscoops.com

За даними Handelsblatt, зараз тривають попередні переговори двох концернів. У Volkswagen прямо не підтвердили це, а ось у Renault визнали, що ведуться дискусії та консультації з деякими автовиробниками.

До того ж раніше керівник Renault Group Лука де Мео під час презентації передсерійного електрокара Twingo нового покоління зазначив, що його можуть розробляти в співпраці з іншим автовиробником.

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Саме на базі Renault Twingo четвертого покоління й може бути побудований новий Volkswagen ID.1. Електромобілі отримають силову установку з дуже низьким (близько 10 кВт∙год на 100 км) енергоспоживанням, що дасть змогу заощадити і встановити компактнішу батарею. Щорічно планують випускати по 200-250 тисяч VW ID.1.

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