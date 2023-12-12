Renault и Volkswagen совместно выпустят электрокар за 20 000 евро: первые подробности

Новый Volkswagen ID.1 планируют построить на платформе Renault Twingo. Электромобиль получит силовую установку с очень низким энергопотреблением.

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В модельном ряду Volkswagen появится бюджетный электромобиль стоимостью от 20 000 евро. Недорогая модель должна появиться в 2027 году и, скорее всего, будет названа ID.1. Немецкое издание Handelsblatt сообщает, что ее будут разрабатывать совместно с Renault.

Основой для новой модели послужит Renault Twingo Фото: carscoops.com

По данным Handelsblatt, сейчас ведутся предварительные переговоры двух концернов. В Volkswagen прямо не подтвердили это, а вот в Renault признали, что ведутся дискуссии и консультации с некоторыми автопроизводителями.

К тому же, ранее руководитель Renault Group Лука де Мео во время презентации предсерийного электрокара Twingo нового поколения отметил, что его могут разрабатывать в сотрудничестве с другим автопроизводителем.

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Именно на базе Renault Twingo четвертого поколения и может быть построен новый Volkswagen ID.1. Электромобили получат силовую установку с очень низким (около 10 кВт∙ч на 100 км) энергопотреблением, что позволит сэкономить и установить более компактную батарею. Ежегодно планируют выпускать по 200-250 тысяч VW ID.1.

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