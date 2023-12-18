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Авто

Наступник Prado й Passat B9: головні автомобільні новинки 2023 року (фото)

bmw 5 mercedes e, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки
Фото: Autocar | У 2023 році дебютували нові BMW 5 Series і Mercedes E-Class

У нинішньому році на ринок вийшли нові кросовери, седани та суперкари. Серед основних новинок року — преміальні BMW 5 Series і Mercedes E-Class, нове покоління VW Passat і рамний Toyota Land Cruiser 250.

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2023 рік, що минає, виявився багатим на автомобільні новинки. Побачили світ десятки цікавих моделей найрізноманітніших класів, до того ж далеко не всі вони були трендовими електромобілями — вистачало й авто з двигунами внутрішнього згоряння. Фокус вибрав найважливіші нові авто 2023 року.

BMW

BMW 5 Series, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
BMW 5 серії
Фото: BMW

Седан BMW 5 Series став більшим і кардинально змінився зовні — у дизайні тепер переважають грані. У салоні на передній панелі з'явився широкий вигнутий дисплей. Поряд із бензиновими, дизельними та гібридними модифікаціями вперше з'явився електрокар i5.

Cadillac

Cadillac Escalade, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки Fullscreen
Cadillac Escalade IQ
Фото: General Motors

Світ перевернувся — новий Cadillac Escalade став електрокаром. Величезний 5,7-метровий позашляховик зберігає масивний дизайн і три ряди сидінь усередині (будуть доступні версії на 7 і 8 місць). 760-сильна установка дасть змогу розганятися до сотні менш ніж за 5 с, а запас ходу становитиме 725 км.

Citroen

Citroen e-C3, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки Fullscreen
Citroen e-C3
Фото: Stellantis

Новий Citroen e-C3 — бюджетний електромобіль вартістю від 20 000 євро. Компактний крос-хетчбек із високим кліренсом виконаний у новому фірмовому стилі. Він отримав мотор на 113 сил, а його запас ходу досягає 320 км. Citroen e-C3 стане основою для цілого сімейства доступних електрокарів концерну Stellantis.

Dacia

нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки Fullscreen
Фото: Dacia

Бюджетний кросовер Dacia Duster змінився зовні та побудований на новій платформі. У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрин. Об'єм багажника зріс до 472 л. Із лінійки зник дизель, але з'явилися нові турбомотори на 100 й 130 к. с., а також 140-сильний гібрид.

Hyundai

Hyundai Santa Fe, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Hyundai Santa Fe
Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Santa Fe здивував абсолютно новим незграбним дизайном і став сучаснішим усередині. Серед опцій з'явилися сканер відбитків пальців і система дезінфекції салону. Модель вийде на ринок у бензинових і гібридних версіях потужністю до 280 к. с.

Kia

Kia EV9, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Kia EV9
Фото: Kia

Новий флагманський Kia EV9 — великий сімейний електрокросовер. У нього рубаний дизайн і дуже просторий салон, а дзеркала заднього виду можна замінити камерами. На вибір запропонують модифікації на 6 і 7 місць потужністю до 380 сил із запасом ходу до 540 км.

Lamborghini

Lamborghini Revuelto, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки Fullscreen
Lamborghini Revuelto
Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Revuelto — гібридний наступник Aventador. Повнопривідне купе зберегло атмосферний V12, але його доповнили гібридною установкою. Результат — 1000 сил. Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а максимальна швидкість становить 350 км/год.

Mercedes-Benz

Mercedes E-Class, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class
Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes E-Class став більшим і виразнішим на вигляд, а всередині встановили одразу три дисплеї на передній панелі. У мультимедійну систему вшили Zoom, TikTok і навіть гру Angry Birds. Автомобіль може самостійно паркуватися без водія в салоні. Електричного варіанта в лінійці немає, але всі доступні версії (потужністю до 375 к. с.) є гібридами.

Mitsubishi

Mitsubishi L200, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Mitsubishi L200
Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi L200 залишається рамною моделлю старої школи, але з часом може отримати гібридні й навіть електричні версії. Поки що пікап запропоновано з турбодизелями потужністю 150-204 к. с. В основі авто лежить платформа Nissan Navara.

Peugeot

Peugeot e-3008, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Peugeot e-3008
Фото: Stellantis

Новий Peugeot 3008 змінив імідж — став яскравим купе-кросовером із аркоподібним дахом. До того ж уперше в моделі з'явилися електричні версії e-3008 потужністю 210-320 к. с. із запасом ходу до 700 км. Бензинові двигуни будуть доступні тільки в складі гібридних установок.

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Renault

Renault Scenic Fullscreen
Renault Scenic
Фото: Renault

Renault Scenic повернули на ринок, але тепер це не мінівен, а кросовер, до того ж електричний. 4,5-метрова модель простора всередині та має великий 545-літровий багажник. На вибір запропонують версії потужністю 170 і 220 к. с., а запас ходу досягне 610 км.

Renault Rafale, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Renault Rafale
Фото: Renault

Renault Rafale — новий флагманський купе-кросовер, який змінить модель Koleos. 4,7-метрове авто стане доступнішою альтернативою BMW X4. Усі версії моделі будуть гібридними: спочатку дебютував 200-сильний передньопривідний кросовер, а пізніше з'явиться повнопривідна модифікація на 300 сил.

Skoda

Skoda Kodiaq, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки Fullscreen
Skoda Kodiaq
Фото: Skoda

Skoda у 2023 році оновила одразу дві своїх флагманських моделі. Кросовер Kodiaq другого покоління має солідніший вигляд, став більшим і просторішим, а об'єм його багажника зріс до 910 л у п'ятимісній конфігурації. Як і раніше, доступний і семимісний варіант. Модель доступна в бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю від 150 до 204 к. с.

Skoda Superb, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Skoda Superb
Фото: Skoda

Новий Skoda Superb, як і раніше, пропонують у кузовах ліфтюек і універсал. Він вийшов елегантнішим і став більш обтічним. Двигуни спільні з Kodiaq, хоча у Superb є і більш потужна 265-сильна версія.

Subaru

Subaru Forester Fullscreen
Subaru Forester
Фото: Subaru

Новий Subaru Forester змінився зовні, а в його салоні з'явився великий тачскрін. Збільшені розміри додали внутрішнього простору і збільшили багажник. Під капотом залишилася 2,5-літрова опозитна четвірка на 180 к. с.

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Toyota

Toyota Land Cruiser 250, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Toyota Land Cruiser 250
Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 250 — довгоочікуваний наступник Prado. Його зовнішність виконана в ретро-стилі, а ось салон, навпаки, став сучаснішим — з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Модель зберегла 2,8-літровий 204-сильний турбодизель, а ось на зміну бензиновому V6 прийшли 2,4-літровий турбомотор на 281 к. с. і 326-сильна гібридна установка.

Volkswagen

Volkswagen Passat B9, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Volkswagen Passat B9
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Passat B9 запропонований виключно в кузові універсал з величезним 690-літровим багажником. У салоні з'явився величезний тачскрін, а базова комплектація тепер охоплює тризонний клімат-контроль і камеру. Палітра моделі охоплює бензинові, дизельні та гібридні версії потужністю від 150 до 272 к. с.

Volkswagen Tiguan, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Volkswagen Tiguan
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan також змінив покоління і став схожим на хетчбек Golf. Хоча за габаритами кросовер можна порівняти з попередником, салон став просторішим, а об'єм багажника зріс до 652 л. Як і Passat, автомобіль пропонують у модифікаціях потужністю до 272 сил.

Volvo

Volvo EX30, нові автомобілі, авто 2023 року, автомобільні новинки, автомобільні новинки Fullscreen
Volvo EX30
Фото: Volvo

Новий Volvo EX30 — недорогий 4,2-метровий електрокросовер вартістю від 36 000 євро. Авто вирізняється стриманим дизайном і мінімалістським інтер'єром. На вибір запропоновані задньопривідна 272-сильна і повнопривідна 428-сильна версії, а запас ходу може досягати 480 км.

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