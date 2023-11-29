На рівень вище: презентовано абсолютно новий Duster 2024 (фото)

Новий Duster став яскравішим на вигляд і просторішим всередині, а також отримав цілий набір сучасного обладнання. З лінійки зникли дизельні версії, але з'явилися гібриди.

Related video

У Португалії презентували новий Duster 2024. Бюджетний кросовер третього покоління надходить у продаж у країнах Євросоюзу з грудня нинішнього і січня наступного року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті румунського виробника.

Як і раніше, в ЄС модель буде представлена як Dacia Duster, але в багатьох країнах (Україні, Бразилії, Австралії) її продаватимуть під маркою Renault. Модель залишається бюджетною, але піднялася на сходинку вище.

Кліренс Duster становить 217 мм Фото: Dacia

Дизайн Dacia Duster 2024

Новий Duster змінився до невпізнання — його зовнішній вигляд став виразнішим і виконаний у стилістиці концепт-кара Dacia Bigster. Дизайн став брутальнішим і більш гранованим.

У авто високий капот, масивні бампери та виражені колісні арки. Ручки задніх дверей заховані в стійках даху. Діодні фари доповнені Y-подібними ходовими вогнями, схожа форма і у ліхтарів. Renault Duster дещо відрізнятиметься в анфас.

Розширені крила підкреслені Y-подібними ліхтарями Фото: Dacia

Крім того, кросовер Duster отримав виражений позашляховий обвіс з особливого пластику Starkle, отриманого шляхом вторинної переробки.

Модель побудована на сучасній платформі CMF-B, як і нові Logan і Jogger, але за габаритами співставна з попередником.

Важливо

Renault презентували недорогого наступника Sandero Stepway з багатим оснащенням (фото)

Габарити Dacia Duster 2024:

довжина — 4343 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1660 мм.

Duster 2024 отримав віртуальну панель приладів і великий тачскрін Фото: Dacia

Інтер'єр і комплектація Duster 2024

Незважаючи на незмінні розміри, новий Duster став просторішим. На другому ряду стало на 30 мм більше місця для ніг, а об'єм багажника зріс до 472 л.

У салоні Dacia/Renault Duster поліпшено матеріали оздоблення і тепер переважають рубані поверхні. Кермо скошене знизу, а важіль автоматичної КПП замінений мініатюрним джойстиком.

До того ж, з'явилися віртуальний щиток приладів і 10,1-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система доповнена бездротовими Apple CarPlay та Android Auto.

На другому ряду стало просторіше Фото: Dacia

Базова комплектація Duster 2024 розширена і тепер включає круїз-контроль, парктронік і 6 подушок безпеки.

Топовий варіант отримав 18-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, камеру заднього виду, навігацію, бездротову зарядку для смартфонів і акустику Arkamys з 6 динаміками.

До того ж, кросоверу пропонують цікаві аксесуари на кшталт багажника на даху вантажопідйомністю 80 кг або спеціального боксу в багажник із розкладним ліжком.

За доплату запропоновано розкладне ліжко Фото: Dacia

Новий Duster 2024, характеристики

Кросовер Dacia Duster дебютував у трьох модифікаціях:

1,0-літровий бензиновий турбомотор на 100 к. с. із заводським ГБО;

1,2-літровий бензиновий турбомотор на 130 к. с. з 48-хвильовою "м'якою" гібридною установкою;

Гібрид на 140 к. с. з 1,6-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів.

Важливо

Стиль і передові технології: тест-драйв нового Peugeot 308

Пізніше лінійку можуть поповнити 1,3-літрові турбомотори, а ось дизельних версій точно вже не буде.

Об'єм багажника зріс до 472 л Фото: Dacia

На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, передній або повний привід.

Повнопривідні Dacia/Renault Duster отримають допомогу на спуску і набір режимів для їзди бездоріжжям, брудом, піском і снігом. Кліренс Duster досягає 217 мм, кут в'їзду — 31°, а з'їзду — 36°.

Раніше Фокус розповідав, що Renault готує новий недорогий електромобіль за 20 000 євро.

Також ми писали, що новітній Renault знімуть із виробництва після всього року на конвеєрі.