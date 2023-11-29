На уровень выше: презентован абсолютно новый Duster 2024 (фото)

Новый Duster стал ярче на вид и просторнее внутри, а также получил целый набор современного оборудования. Из линейки исчезли дизельные версии, но появились гибриды.

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В Португалии презентовали новый Duster 2024. Бюджетный кроссовер третьего поколения поступает в продажу в странах Евросоюза с декабря нынешнего и января следующего года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте румынского производителя.

Как и ранее, в ЕС модель будет представлена как Dacia Duster, но во многих странах (Украине, Бразилии, Австралии) ее будут продавать под маркой Renault. Модель остается бюджетной, но поднялась на ступеньку выше.

Клиренс Duster составляет 217 мм Фото: Dacia

Дизайн Dacia Duster 2024

Новый Duster изменился до неузнаваемости – его внешний вид стал выразительнее и выполнен в стилистике концепт-кара Dacia Bigster. Дизайн стал брутальнее и более граненым.

У авто высокий капот, массивные бамперы и выраженные колесные арки. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. Диодные фары дополнены Y-образными ходовыми огнями, схожая форма и у фонарей. Renault Duster будет несколько отличаться в анфас.

Расширенные крылья подчеркнуты Y-образными фонарями Фото: Dacia

Кроме того, кроссовер Duster получил выраженный внедорожный обвес из особого пластика Starkle, полученного путем вторичной пеработки.

Модель построена на современной платформе CMF-B, как и новые Logan и Jogger, но по габаритам сопоставима с предшественником.

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Габариты Dacia Duster 2024:

длина – 4343 мм;

ширина – 1810 мм;

высота – 1660 мм.

Duster 2024 получил виртуальную панель приборов и большой тачскрин Фото: Dacia

Интерьер и комплектация Duster 2024

Несмотря на неизменные размеры, новый Duster стал просторнее. На втором ряду стало на 30 мм больше места для ног, а объем багажника вырос до 472 л.

В салоне Dacia/Renault Duster улучшены материалы отделки и теперь преобладают рубленные поверхности. Руль скошен снизу, а рычаг автоматической КПП заменен миниатюрным джойстиком.

К тому же, появились виртуальный щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система дополнена беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

На втором ряду стало просторнее Фото: Dacia

Базовая комплектация Duster 2024 расширена и теперь включает круиз-контроль, парктроник и 6 подушек безопасности.

Топовый вариант получил 18-дюйовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, камеру заднего вида, навигацию, беспроводную зарядку для смартфонов и акустику Arkamys с 6 динамиками.

К тому же, кроссоверу предлагают интересные аксессуары вроде багажника на крыше грузоподъемностью 80 кг или специального бокса в багажник с раскладной кроватью.

За доплату предложена раскладная кровать Фото: Dacia

Новый Duster 2024, характеристики

Кроссовер Dacia Duster дебютировал в трех модификациях:

1,0-литровый бензиновый турбомотор на 100 л. с. с заводским ГБО;

1,2-литровый бензиновый турбомотор на 130 л. с. с 48-волтной "мягкой" гибридной установкой;

Гибрид на 140 л. с. с 1,6-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов.

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Позже линейку могут пополнить 1,3-литровые турбомоторы, а вот дизельных версий точно уже не будет.

Объем багажника вырос до 472 л Фото: Dacia

На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, передний либо полный привод.

Полноприводные Dacia/Renault Duster получат помощь на спуске и набор режимов для езды по бездорожью, грязи, песку и снегу. Клиренс Duster достигает 217 мм, угол въезда – 31°, а съезда – 36°.

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