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Авто

Новый Duster 2023 провалил испытание на управляемость (видео)

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Фото: Скриншот | Dacia Duster оказался медленнее Volkswagen Caddy

Dacia Duster не смог справиться с лосиным тестом. По словам экспертов, кроссовер неустойчивый на высокой скорости из-за мягкой подвески.

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Эксперты проверили бюджетный кроссовер Dacia Duster 2023 в двух сложных тестах на управляемость. Автомобиль показал посредственные результаты в лосином тесте. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Dacia Duster является очень популярным автомобилем в Европе. Модель продается в Украине под брендом Renault.

Кроссовер обули в шины Continental EcoContact 6 размерностью 215/60 R17. Они обеспечивают достаточно сцепления с дорогой для кроссовера.

Сперва автомобиль испытали в тесте на слалом. Кроссовер проехал полосу препятствий за 27,6 секунды, что является одним из худших результатов в своем классе. Модель оказалась медленнее Volkswagen Caddy и Dacia Jogger.

Позже Dacia Duster испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Dacia Duster смог проехать полосу препятствий только на скорости 71 км/ч. Остальные попытки на более высокой скорости оказались провальными.

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Кроссовер оснащен 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,7 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

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