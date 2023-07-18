Электрокроссовер BYD Atto 3 разочаровал экспертов своей управляемостью (видео)

BYD Atto 3 не смог пройти лосиный тест на скорости выше 71 км/ч. Эксперты отметили, что электрокроссоверу не хватало сцепления с дорогой, а подвеска оказалась слишком мягкой.

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Эксперты проверили китайский электрокроссовер BYD Atto 3 в двух сложных тестах на управляемость. Автомобиль не смог справиться с лосиным тестом. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

BYD Atto 3 является очень безопасным электрокроссовером с богатым оснащением. Модель доступна для покупки не только в Китае, но и в Европе.

Электрокроссовер оснащен электромотором мощностью 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч.

BYD Atto 3 обули в шины Continental EcoContact 6Q размерностью 235/50 R18. Они поставляются в заводской комплектации электрокроссовера.

Сперва BYD Atto 3 испытали в тесте на слалом. Электрокроссовер проехал полосу препятствий за 25,6 секунды, что является неплохим результатом для своего класса. Модель оказалась быстрее Land Rover Range Rover Sport и Toyota Aygo X.

Позже кроссовер прошел лосиный тест, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого авто — избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

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BYD Atto 3 смог проехать полосу препятствий только на скорости 71 км/ч. Все остальные попытки оказались провальными, так как автомобиль оказался неустойчивым на высокой скорости.

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