Новий Logan 2022 із ГБО розігнали до максимальної швидкості на трасі (відео)

Logan без особливих проблем розігнався до межі. Седан оснащений 1,0-літровим 100-сильним турбомотором.

Dacia Logan 2022 випробували на межі. Бюджетний автомобіль вирішили розігнати до максимальної швидкості. Відео заїзду опубліковано на Youtube-каналі MM Automotive.

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Тест-драйв Logan 2022 року провели на автомагістралі в Чехії. Перевірити вирішили седан у топовій версії з 1,0-літровим трициліндровим 100-сильним турбомотором, здатним працювати на бензині та зрідженому газі, та 6-ступінчастою механічною КПП.

За паспортом такий Dacia Logan із заводським ГБО здатний розігнатися до 186 км/год. Спринт до 100 км/год займає 11,6 с.

[ + – ] Після 140-150 км/год динаміка дещо погіршується

Під час тесту на трасі седан практично досяг межі — розвинув 184 км/год. У принципі це виявилося нескладно, хоча після 140-150 км/год динаміка істотно погіршується.

Новий Logan третього покоління випускається на підприємстві Румунії з кінця 2020 року. Седан побудований на сучасній платформі CMF-B, яку також використовують Renault Clio та Captur.

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Модель також доступна з 1,0-літровими двигунами потужністю 65 та 90 л. с., а ось дизельні версії моделі більше не пропонують. На зміну універсалу Logan MCV прийшов семимісний кросовер Dacia Jogger.

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