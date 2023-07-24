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Авто

Новий Duster 2023 провалив випробування на керованість (відео)

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Фото: Скриншот | Dacia Duster виявився повільнішим за Volkswagen Caddy

Dacia Duster не зміг впоратися з лосиним тестом. За словами експертів, кросовер нестійкий на високій швидкості через м'яку підвіску.

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Експерти перевірили бюджетний кросовер Dacia Duster 2023 у двох складних тестах на керованість. Автомобіль показав посередні результати в лосиному тесті. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Dacia Duster є дуже популярним автомобілем у Європі. Модель продається в Україні під брендом Renault.

Кросовер взули в шини Continental EcoContact 6 розмірністю 215/60 R17. Вони забезпечують достатньо зчеплення з дорогою для кросовера.

Спершу автомобіль випробували в тесті на слалом. Кросовер проїхав смугу перешкод за 27,6 секунди, що є одним з найгірших результатів у своєму класі. Модель виявилася повільнішою за Volkswagen Caddy і Dacia Jogger.

Пізніше Dacia Duster випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Dacia Duster зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 71 км/год. Решта спроб на вищій швидкості виявилася провальною.

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Кросовер оснащений 1,3-літровим турбованим двигуном потужністю 150 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,7 секунди, а максимальна швидкість становить 180 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість позашляхового універсала Skoda Octavia Scout у лосиному тесті.