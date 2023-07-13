Skoda Octavia насилу впоралася з тестом на керованість (відео)

Skoda Octavia Scout не зміг пройти лосиний тест на швидкості вище 72 км/год. У випробуванні брав участь універсал з 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 200 сил.

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Експерти перевірили керованість позашляхового універсала Skoda Octavia Scout у лосиному тесті. Автомобіль продемонстрував задовільний результат. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Scout є позашляховою версією універсала Skoda Octavia. Модифікація відрізняється вищим кліренсом, пластиковими накладками на кузові та наявністю системи повного приводу.

Лосиний тест імітує появу непередбачуваної перешкоди на дорозі. Для успішного проходження випробування автомобілю необхідно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Skoda Octavia Scout проходила лосиний тест з повною масою, яка становить 2195 кг. Так умови випробування більше наблизилися до реальних.

Водій не зміг проїхати смугу перешкод на швидкості понад 72 км/год. На вищій швидкості автомобіль втрачав керування.

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Експерти заявили, що Skoda Octavia Scout має недостатню керованість. Автомобілем стає важко керувати на високій швидкості.

Випробування проходила Skoda Octavia Scout RS 2.0 TDI 4x4. Ця версія оснащена 2,0-літровим турбодизелем потужністю 200 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7 секунд, а максимальна швидкість становить 227 км/год.

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