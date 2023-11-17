Випускали лише рік: новітній електромобіль від Renault знімають з виробництва (фото)

Новий Mobilize Limo від Renault — 4,67-метровий електричний седан C-класу з обтічним дизайном. Він оснащений 150-сильним мотором і здатний проїхати 450 км без підзарядки.

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Renault відмовляються від нової моделі Mobilize Limo. Електричний седан покине ринок лише через два роки після презентації. Про це стало відомо журналістам сайту L'argus.

Причина відмови від моделі — мізерні продажі. Електромобіль Renault Mobilize Limo випускали з початку 2022 року і за весь минулий рік у Європі продали лише 67 седанів, з них 33 — у Франції. У 2023 році реалізовано лише 7 авто (5 — у Франції).

Запас ходу седана становить 450 км Фото: Renault

Слід зазначити, що новий Renault Mobilize Limo — нішева модель. Вона не надходила у вільний продаж, а була призначена для служб таксі та каршерінгу.

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Електрокар Renault пропонували в лізинг за 1499 євро на місяць, проте французькі таксисти поскаржилися журналістам L'argus, що необхідно працювати по 12 годин на день, щоб авто окупилося.

Примітно, що у Mobilize Limo є китайський близнюк JMEV Yi. Ця модель залишається у виробництві.

Електрокар створили спеціально для таксі Фото: Renault

Електромобіль Renault Mobilize Limo — обтічний 4,67-метровий седан С-класу. Він оснащений 150-сильним мотором і батареєю на 60 кВт∙год. Авто здатне розігнатися до 140 км/год, а його запас ходу становить 450 км.

Раніше стало відомо, що Renault відродить модель Twingo у форматі недорогого електрокара за 20 000 євро.

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