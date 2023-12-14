Німці назвали найнадійніші автомобілі сучасності (фото)

Рейтинг TÜV Sud сформовано на основі даних техогляду за 10 мільйонами автомобілів. Найнадійнішими виявилися моделі Volkswagen.

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Німецька організація TÜV Sud, що проводить техогляд, опублікувала рейтинг якості авто за 2023 рік. Експерти визначили як найбільш ненадійні авто, так і найбільш безпроблемні моделі. Результати опубліковані на сайті TÜV Sud.

Під час складання рейтингу було проаналізовано інформацію щодо 10 мільйонів авто, які пройшли техогляд у 2023 році, і визначено відсоток авто з дефектами. У лідерах рейтингу опинилися моделі на платформі Volkswagen Golf (особливо мінівен Sportsvan і Audi TT), а також Mercedes B-Class.

Audi TT вирізняється надійністю Фото: Audi

Найнадійніші б/в авто за даними TÜV Sud:

Віком 2-3 роки:

Volkswagen Golf Sportsvan — 2% авто з дефектами. Audi Q2 — 2,1%. Audi TT — 2,5%.

Віком 4-5 років:

Volkswagen Golf Sportsvan — 4,2% авто з дефектами. Volkswagen T-Roc — 4,2%. Volkswagen T-Cross — 4,6%.

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Віком 6-7 років:

Mazda CX-3 — 6,5% авто з дефектами. Audi TT — 7,2%. Volkswagen Golf Sportsvan — 7,3%.

Mercedes B-Class Фото: Mercedes-Benz

Віком 8-9 років:

Mercedes B-Class — 10,5% авто з дефектами. Suzuki SX4 — 10,8%. Volkswagen Golf Sportsvan — 10,9%.

Віком 10-11 років:

Audi TT — 12,3% авто з дефектами. Mercedes B-Class — 14,6%. Volkswagen Touareg — 15,6%.

Віком 12-13 років:

Audi TT — 15% авто з дефектами. Volkswagen Golf Plus — 20,7%. Toyota RAV4 — 21,3%.

Раніше найнадійніші і ненадійні автомобілі назвали і в США.

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