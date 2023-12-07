Названо найкращі автомобілі року на думку японців (фото)
Нова Toyota Prius — найкращий автомобіль 2023 року в Японії. Журі конкурсу відзначило яскравий дизайн автомобіля та його економічність.
Оголошено лауреатів конкурсу Car of the Year Japan ("Японський автомобіль року"). Переможців обрали з 34 різних моделей 2023 і 2024 модельного року. Про це повідомляється на сайті премії.
Найкраще авто року в Японії — нова Toyota Prius. Журі оцінило змінений дизайн гібрида, а також невелику витрату палива.
Гібрид Toyota Prius переміг із величезним відривом: у голосуванні він набрав 360 балів тоді, як найближчий переслідувач BMW X1 зміг отримати лише 150 балів.
Підсумки конкурсу Car of the Year Japan:
- Toyota Prius — 360 балів.
- BMW X1 — 150 балів.
- Honda ZR-V — 100 балів.
- Toyota Alphard/Vellfire — 90 балів.
- Nissan Serena — 60 балів.
- Mitsubishi Delica Mini — 60 балів.
- Subaru Crosstrek — 56 балів.
- Abarth Fiat 500e — 42 бали.
- Volkswagen ID.4 — 24 бали.
- Maserati Grecale — 18 балів.
Також визначено переможців у різних категоріях. Кросовер BMW X1 визнали найкращим імпортним авто року, Mitsubishi Delica Mini став найкрасивішою машиною, а найбільш технологічним став Nissan Serena.
Конкурс Car of the Year Japan проводять з 1980 року: переможців визначає голосуванням журі з японських автожурналістів. Минулого року найкращими авто року в Японії стали моделі-близнюки Nissan Sakura та Mitsubishi ek X.
До слова, нещодавно назвали фіналістів конкурсу "Європейський автомобіль року" і більшість із них — електромобілі.
Також Фокус повідомляв, що найкращі авто року назвали і в США.