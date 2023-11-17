Названо найкращі автомобілі року на думку американців (фото)

Найкращі авто року в Америці обирають у трьох категоріях — легкові моделі, кросовери та пікапи. У кожній із них визначили по три фіналісти.

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У рамках автошоу в Лос-Анджелесі оголосили фіналістів конкурсу North American Car of the Year ("Північноамериканський автомобіль року"). Більшість із них є електромобілями. Про це повідомляється на сайті премії.

Загалом на конкурс заявили 52 нові моделі. Переможців назвуть 4 січня в Мічигані.

Honda Accord Фото: Honda Hyundai Ioniq 6 Фото: Тарас Брязгунов Toyota Prius Фото: Toyota Genesis GV70 Electrified Фото: Hyundai Kia EV9 Фото: Kia Volvo EX30 Фото: Volvo Chevrolet Colorado Фото: General Motors Chevrolet Silverado EV Фото: General Motors Ford Super Duty

За традицією найкращі авто року в Америці обирають у трьох категоріях і в кожній з них — по три фіналісти. Серед легкових авто за перемогу поборються Honda Accord, Hyundai Ioniq 6 і Toyota Prius.

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У сегменті кросоверів фіналістами є Genesis GV70 Electrified, Kia EV9 і Volvo EX30. Серед пікапів найкращими стали Chevrolet Colorado, Chevrolet Silverado EV і Ford Super Duty.

Конкурс North American Car of the Year проводять з 1989 року. Переможців визначає журі з 50 автожурналістів, які представляють США та Канаду. Вони оцінюють інноваційність, дизайн, динаміку, задоволення від водіння та ціну авто. Минулого року переможцями конкурсу стали Honda Civic, а також Ford Bronco і Maverick.

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