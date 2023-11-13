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Авто

Названо найкращі вживані автомобілі, які можна купити у 2023 році (фото)

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Фото: Ford | Ford Puma визнали найкращим уживаним кросовером

Експерти виділили 9 автомобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч плюсів і рекомендуються до покупки.

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Британські експерти назвали найкращі автомобілі з пробігом у кожному сегменті. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На вторинному ринку доступно безліч автомобілів, але далеко не всі з них відповідають усім вимогам сучасного водія. Експерти вирішили спростити підбір уживаних авто, виділивши найкращу модель для кожної категорії.

До рейтингу увійшли 9 автомобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Експерти виділили їхні головні переваги.

Важливо
Експерти назвали найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)
Експерти назвали найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)

Найкращі вживані автомобілі, які можна купити у 2023 році:

Найкращий уживаний хетчбек — Honda Jazz

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz практичніший за більшість хетчбеків
Фото: Honda

Роки випуску: 2020 — наш час

Попри компактні габарити, Honda Jazz має дуже просторий і практичний інтер'єр. Також це економна модель із низькою витратою пального. Ще однією перевагою хетчбека є низькі експлуатаційні витрати.

Найкращий вживаний автомобіль бізнес-класу — BMW 3 Series

BMW 3 серії Fullscreen
BMW 3 Series вирізняється приємною керованістю
Фото: BMW

Роки випуску: 2019 — наш час

BMW 3 Series об'єднує в собі спортивність і преміальність. Седан вирізняється приємною керованістю та стильним дизайном. Також на вибір доступна велика кількість комплектацій.

Найкращий уживаний універсал — Volkswagen Passat Estate

Volkswagen Passat Estate Fullscreen
Volkswagen Passat Estate пропонує великий багажник і практичний інтер'єр
Фото: Volkswagen

Роки випуску: 2015 — наш час

Volkswagen Passat Estate відповідає всім вимогам сучасного універсала — великий багажник, практичний інтер'єр і комфортна підвіска. Крім цього модель має непогану динаміку розгону, а також низьку витрату палива.

Найкращий уживаний кросовер — Ford Puma

Ford Puma Fullscreen
Ford Puma управляється краще за інші кросовери
Фото: Ford

Роки випуску: 2019 — наш час

Ford Puma пропонує низьку витрату пального та практичний інтер'єр. Також цей кросовер відрізняється приємною керованістю і стильним дизайном. Ще однією перевагою моделі є великий асортимент силових установок.

Найкращий уживаний 7-місний автомобіль — Peugeot 5008

Peugeot 5008 Fullscreen
Peugeot 5008 є універсальним автомобілем
Фото: Peugeot

Роки випуску: 2017 — наш час

Peugeot 5008 має приємну керованість, стильний дизайн і практичний інтер'єр. Це відмінний сімейний автомобіль, який впорається з багатьма завданнями.

Найкращий уживаний електромобіль — Tesla Model 3

Tesla Model 3 Fullscreen
Tesla Model 3 має просторий інтер'єр і приємну керованість
Фото: Tesla

Роки випуску: 2019 — наш час

Tesla Model 3 є одним із найпопулярніших електромобілів у світі. Модель пропонує просторий інтер'єр, приємну керованість і великий запас ходу. Також електрокар швидший за багатьох конкурентів із ДВЗ.

Найкращий уживаний гібридний автомобіль — BMW 330e

BMW 330e Fullscreen
BMW 330e пропонує низьку витрату палива
Фото: BMW

Роки випуску: 2019 — наш час

BMW 3 Series є чудовим автомобілем, але 330e додає до всіх переваг моделі дуже низьку витрату палива. Цей седан також можна підзарядити на зарядній станції. Ще одним плюсом авто є просторий інтер'єр.

Найкращий вживаний спорткар — Audi TT

Audi TT Fullscreen
Audi TT має відточену керованість
Фото: Audi

Роки випуску: 2014 — 2023

Audi TT є одним із найкращих спорткарів, які можна купити на вторинному ринку. Це стильний автомобіль з відточеною керованістю і потужним двигуном. Модель доступна з переднім або повним приводом на вибір.

Найкращий вживаний автомобіль року — BMW 3 Series

BMW 3 серії Fullscreen
BMW 3 Series визнали найкращим уживаним автомобілем
Фото: BMW

Роки випуску: 2019 — наш час

BMW 3 Series посів одразу три позиції в цьому рейтингу. Ця модель відповідає багатьом вимогам водіїв, а також багато в чому перевершує конкурентів. Експерти настійно рекомендують до покупки цей автомобіль.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року.