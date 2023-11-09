Експерти назвали найкращі вживані моделі Mercedes віком до 8 років (фото)
До рейтингу увійшли 10 вживаних автомобілів Mercedes-Benz і Mercedes-AMG, які багато в чому перевершують конкурентів. Експерти виділили їхні основні переваги та недоліки.
Британські експерти назвали найкращі автомобілі Mercedes-Benz і спорткари Mercedes-AMG з пробігом. Вони виділили 10 моделей віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Для багатьох людей автомобілі Mercedes-Benz асоціюються з розкішшю. Частково це правда, але цей німецький виробник випускає величезну кількість моделей для різних завдань.
До рейтингу увійшли 10 автомобілів, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Також експерти виділили їхні головні плюси та мінуси.Важливо
Топ 10 найкращих вживаних автомобілів Mercedes:
10. Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE пропонує багате оснащення і просторий інтер'єр. Цей кросовер також має місткий багажник і доступний у безлічі комплектацій на вибір.
Плюси:
- потужні двигуни;
- місткий багажник;
- багате оснащення;
- високий рівень надійності.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- незручна інформаційно-розважальна система.
9. Mercedes-Benz A-Class
Найкомпактніша модель Mercedes-Benz не тільки розкішніша за багато інших хетчбеків на ринку, а й має приємну керованість. Крім цього модель відрізняється чуйною інформаційно-розважальною системою.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- приємна керованість.
Мінуси:
- бензиновий двигун занадто гучний;
- занадто м'яка підвіска;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- низький рівень надійності.
8. Mercedes-Benz C-Class Coupe
Mercedes-Benz C-Class Coupe об'єднує в собі спортивність і розкіш. Також це досить компактний автомобіль, який має приємну керованість.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- базова версія занадто малопотужна;
- коробка передач працює повільно;
- низький рівень надійності.
7. Mercedes-AMG E63
Mercedes-AMG E63 чудово підійде для водіїв, яким потрібен чотиридверний спорткар. Це дуже швидка модель із приємною керованістю і розкішним інтер'єром.
Плюси:
- відмінна динаміка розгону;
- приємна керованість;
- двигун звучить відмінно.
Мінуси:
- бензиновий двигун занадто гучний;
- занадто дорогий;
- великі експлуатаційні витрати.
6. Mercedes-Benz S-Class Coupe
Mercedes-Benz S-Class Coupe пропонує стильний інтер'єр і розкішний інтер'єр. На відміну від седана, купе пропонує більш приємну керованість.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- потужні двигуни;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- великі експлуатаційні витрати;
- не найякісніший інтер'єр;
- низький рівень надійності.
5. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet чудово підходить для "поїздок із вітерцем". Це стильний і комфортний кабріолет із приємною керованістю.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- приємна керованість;
- висока якість збірки.
Мінуси:
- дизельний двигун занадто гучний;
- опції коштують надто дорого.
4. Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA заснований на базі моделі A-Class, але має більш стильний дизайн. Також це досить комфортний автомобіль.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- бензиновий двигун занадто гучний;
- не найприємніша керованість;
- жорстка підвіска;
- низький рівень надійності.
3. Mercedes-AMG A45
Mercedes-AMG A45 швидший за багатьох інших хетчбеків на ринку. Ця модель пропонує відточену керованість і дуже потужний двигун.
Плюси:
- відмінна динаміка розгону;
- багато зчеплення з дорогою;
- швидка коробка передач.
Мінуси:
- висока вартість;
- жорстка підвіска;
- низький рівень надійності.
2. Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class залишається одним із найкомфортніших і найрозкішніших сучасних автомобілів. Модель минулого покоління стала набагато вигіднішою на вторинному ринку, що робить її купівлю досить вигідною.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- розкішний інтер'єр;
- висока якість збірки.
Мінуси:
- дизельний двигун не найефективніший;
- великі експлуатаційні витрати.
1. Mercedes-Benz E-Class Estate
Mercedes-Benz E-Class Estate здатен задовольнити потреби майже всіх водіїв. Це дуже практичний універсал із потужними двигунами та комфортною підвіскою.
Плюси:
- потужні двигуни;
- комфортна підвіска;
- багате оснащення.
Мінуси:
- коробка передач іноді працює нестабільно;
- не найприємніша керованість.
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