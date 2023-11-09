Експерти назвали найкращі вживані моделі Mercedes віком до 8 років (фото)

До рейтингу увійшли 10 вживаних автомобілів Mercedes-Benz і Mercedes-AMG, які багато в чому перевершують конкурентів. Експерти виділили їхні основні переваги та недоліки.

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Для багатьох людей автомобілі Mercedes-Benz асоціюються з розкішшю. Частково це правда, але цей німецький виробник випускає величезну кількість моделей для різних завдань.

До рейтингу увійшли 10 автомобілів, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Також експерти виділили їхні головні плюси та мінуси.

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Топ 10 найкращих вживаних автомобілів Mercedes:

10. Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE має багате оснащення Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE пропонує багате оснащення і просторий інтер'єр. Цей кросовер також має місткий багажник і доступний у безлічі комплектацій на вибір.

Плюси:

потужні двигуни;

місткий багажник;

багате оснащення;

високий рівень надійності.

Мінуси:

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система.

9. Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz A-Class розкішніший за багатьох конкурентів Фото: Mercedes-Benz

Найкомпактніша модель Mercedes-Benz не тільки розкішніша за багато інших хетчбеків на ринку, а й має приємну керованість. Крім цього модель відрізняється чуйною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

зручна інформаційно-розважальна система;

приємна керованість.

Мінуси:

бензиновий двигун занадто гучний;

занадто м'яка підвіска;

мало місця на задньому ряду сидінь;

низький рівень надійності.

8. Mercedes-Benz C-Class Coupe

Mercedes-Benz C-Class Coupe має приємну керованість Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class Coupe об'єднує в собі спортивність і розкіш. Також це досить компактний автомобіль, який має приємну керованість.

Плюси:

комфортна підвіска;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

базова версія занадто малопотужна;

коробка передач працює повільно;

низький рівень надійності.

7. Mercedes-AMG E63

Mercedes-AMG E63 пропонує відмінну динаміку розгону Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG E63 чудово підійде для водіїв, яким потрібен чотиридверний спорткар. Це дуже швидка модель із приємною керованістю і розкішним інтер'єром.

Плюси:

відмінна динаміка розгону;

приємна керованість;

двигун звучить відмінно.

Мінуси:

бензиновий двигун занадто гучний;

занадто дорогий;

великі експлуатаційні витрати.

6. Mercedes-Benz S-Class Coupe

Mercedes-Benz S-Class Coupe поєднує спортивність і розкіш Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class Coupe пропонує стильний інтер'єр і розкішний інтер'єр. На відміну від седана, купе пропонує більш приємну керованість.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

потужні двигуни;

комфортна підвіска.

Мінуси:

великі експлуатаційні витрати;

не найякісніший інтер'єр;

низький рівень надійності.

5. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet визнали найкращим кабріолетом бренду Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet чудово підходить для "поїздок із вітерцем". Це стильний і комфортний кабріолет із приємною керованістю.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

приємна керованість;

висока якість збірки.

Мінуси:

дизельний двигун занадто гучний;

опції коштують надто дорого.

4. Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA має стильний дизайн Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA заснований на базі моделі A-Class, але має більш стильний дизайн. Також це досить комфортний автомобіль.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

стильний дизайн.

Мінуси:

бензиновий двигун занадто гучний;

не найприємніша керованість;

жорстка підвіска;

низький рівень надійності.

3. Mercedes-AMG A45

Mercedes-AMG A45 швидший за конкурентів Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A45 швидший за багатьох інших хетчбеків на ринку. Ця модель пропонує відточену керованість і дуже потужний двигун.

Плюси:

відмінна динаміка розгону;

багато зчеплення з дорогою;

швидка коробка передач.

Мінуси:

висока вартість;

жорстка підвіска;

низький рівень надійності.

2. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class пропонує високий рівень комфорту Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class залишається одним із найкомфортніших і найрозкішніших сучасних автомобілів. Модель минулого покоління стала набагато вигіднішою на вторинному ринку, що робить її купівлю досить вигідною.

Плюси:

комфортна підвіска;

розкішний інтер'єр;

висока якість збірки.

Мінуси:

дизельний двигун не найефективніший;

великі експлуатаційні витрати.

1. Mercedes-Benz E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate став лідером цього рейтингу Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate здатен задовольнити потреби майже всіх водіїв. Це дуже практичний універсал із потужними двигунами та комфортною підвіскою.

Плюси:

потужні двигуни;

комфортна підвіска;

багате оснащення.

Мінуси:

коробка передач іноді працює нестабільно;

не найприємніша керованість.

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