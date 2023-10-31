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Американці назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року (фото)

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Фото: Kia | Kia Sportage пропонує місткий багажник і просторий інтер'єр

До рейтингу увійшли 10 гібридних кросоверів, які багато в чому перевершують конкурентів. Ці моделі мають безліч особливостей.

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Американські експерти назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року. Ці моделі економніші за стандартні авто і пропонують практичні інтер'єри. Рейтинг опублікували на сайті U.S. News.

На ринку гібридних кросоверів існує серйозна конкуренція. Такі моделі пропонує більшість великих автовиробників.

Гібридні кросовери об'єднують у собі найкращі якості авто з ДВЗ та електромобілів. Також ці автомобілі практичніші за седани та хетчбеки.

До рейтингу увійшли 10 моделей, які експерти рекомендують до покупки. Ці гібридні кросовери мають безліч переваг.

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Топ 10 найкращих гібридних кросоверів 2023 року:

10. Kia Niro

Kia Niro Fullscreen
Kia Niro дешевший за конкурентів
Фото: Kia

Загальний рейтинг: 7,9

Kia Niro є одним з найдоступніших гібридних кросоверів на ринку. Крім цього модель пропонує дуже низьку витрату палива та стильний дизайн. Якість інтер'єру також перебуває на прийнятному рівні.

8. Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Hybrid Fullscreen
Toyota Highlander Hybrid пропонує розкішний інтер'єр
Фото: Toyota

Загальний рейтинг: 8,1

Toyota Highlander Hybrid чудово підходить для великої родини. Це дуже практичний кросовер з розкішним інтер'єром і великим багажником. Також ця модель має багате оснащення.

8. Toyota RAV4 Prime

Toyota RAV4 Prime Fullscreen
Toyota RAV4 Prime вирізняється потужною силовою установкою
Фото: Toyota

Загальний рейтинг: 8,1

Plug-in гібрид Toyota RAV4 Prime пропонує відмінну плавність ходу і потужну силову установку. Крім цього кросовер вирізняється дуже низькою витратою палива і багатим оснащенням. Зручна інформаційно-розважальна система робить цю модель ще більш привабливою.

6. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid Fullscreen
Toyota RAV4 Hybrid має приємну керованість
Фото: Toyota

Загальний рейтинг: 8,2

Toyota RAV4 Hybrid на відміну від Plug-in гібрида Prime має приємнішу керованість і значно дешевше. При цьому модель зберігає всі переваги стандартного кросовера. Крім цього автомобіль відрізняється просторим інтер'єром.

6. Kia Sorento Hybrid

Kia Sorento Hybrid Fullscreen
Kia Sorento Hybrid пропонує просторий інтер'єр
Фото: Kia

Загальний рейтинг: 8,2

Kia Sorento Hybrid має приємну керованість і дешевше за багатьох своїх конкурентів. Це практичний кросовер з просторим інтер'єром і відмінною економією палива. Також варто відзначити місткий багажник моделі.

5. Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe має стильний інтер'єр
Фото: Hyundai

Загальний рейтинг: 8,3

Hyundai Santa Fe Hybrid пропонує стильний інтер'єр із приємними матеріалами та місткий багажник. Також модель оснащена потужною гібридною установкою. Ще однією перевагою кросовера є зручні сидіння.

4. Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid Fullscreen
Honda CR-V Hybrid має просторий інтер'єр
Фото: Honda

Загальний рейтинг: 8,4

Honda CR-V Hybrid вирізняється наявністю рекуперативного гальмування і відмінною динамікою розгону. Крім цього кросовер має просторий інтер'єр. Також приваблює низька витрата пального моделі та багате оснащення.

3. Mazda CX-90 PHEV

Mazda CX-90 Fullscreen
Mazda CX-90 розкішніша за багатьох конкурентів
Фото: Mazda

Загальний рейтинг: 8,5

Mazda CX-90 PHEV розкішніша за багатьох своїх конкурентів. Крім цього кросовер має високий рівень практичності та просторий інтер'єр. Попри великі габарити, керованість моделі залишається приємною.

2. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid Fullscreen
Hyundai Tucson Hybrid пропонує стильний дизайн
Фото: Hyundai

Загальний рейтинг: 8,6

Hyundai Tucson Hybrid пропонує стильний дизайн і багате оснащення. Також кросовер відрізняється потужною, але економною силовою установкою. Додайте до цього приємну керованість, і ви отримаєте чудовий сімейний автомобіль.

1. Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage Hybrid має потужну силову установку
Фото: Kia

Загальний рейтинг: 8,7

Kia Sportage Hybrid має потужну силову установку з дуже низькою витратою палива. Крім цього модель пропонує місткий багажник і просторий інтер'єр. На вибір доступно безліч комплектацій, кожна з яких відрізняється багатим оснащенням.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі сімейні автомобілі 2023 року.