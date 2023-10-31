Американцы назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 гибридных кроссоверов, которые во многом превосходят конкурентов. Эти модели имеют множество особенностей.
Американские эксперты назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года. Эти модели экономнее стандартных авто и предлагают практичные интерьеры. Рейтинг опубликовали на сайте U.S. News.
На рынке гибридных кроссоверов существует серьезная конкуренция. Такие модели предлагает большинство крупных автопроизводителей.
Гибридные кроссоверы объединяют в себе лучшие качества авто с ДВС и электромобилей. Также эти автомобили практичнее седанов и хэтчбеков.
В рейтинг вошли 10 моделей, которые эксперты рекомендуют к покупке. Эти гибридные кроссоверы имеют множество преимуществ.Важно
ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 года:
10. Kia Niro
Общий рейтинг: 7,9
Kia Niro является одним из самых доступных гибридных кроссоверов на рынке. Помимо этого модель предлагает очень низкий расход топлива и стильный дизайн. Качество интерьера также находится на приемлемом уровне.
8. Toyota Highlander Hybrid
Общий рейтинг: 8,1
Toyota Highlander Hybrid отлично подходит для большой семьи. Это очень практичный кроссовер с роскошным интерьером и большим багажником. Также эта модель имеет богатое оснащение.
8. Toyota RAV4 Prime
Общий рейтинг: 8,1
Plug-in гибрид Toyota RAV4 Prime предлагает отличную плавность хода и мощную силовую установку. Помимо этого кроссовер отличается очень низким расходом топлива и богатым оснащением. Удобная информационно-развлекательная система делает эту модель еще более привлекательной.
6. Toyota RAV4 Hybrid
Общий рейтинг: 8,2
Toyota RAV4 Hybrid в отличие от Plug-in гибрида Prime имеет более приятную управляемость и значительно дешевле. При этом модель сохраняет все преимущества стандартного кроссовера. Помимо этого автомобиль отличается просторным интерьером.
6. Kia Sorento Hybrid
Общий рейтинг: 8,2
Kia Sorento Hybrid имеет приятную управляемость и дешевле многих своих конкурентов. Это практичный кроссовер с просторным интерьером и отличной экономией топлива. Также стоит отметить вместительный багажник модели.
5. Hyundai Santa Fe Hybrid
Общий рейтинг: 8,3
Hyundai Santa Fe Hybrid предлагает стильный интерьер с приятными материалами и вместительный багажник. Также модель оснащена мощной гибридной установкой. Еще одним преимуществом кроссовера являются удобные сиденья.
4. Honda CR-V Hybrid
Общий рейтинг: 8,4
Honda CR-V Hybrid отличается наличием рекуперативного торможения и отличной динамикой разгона. Помимо этого кроссовер имеет просторный интерьер. Также привлекает низкий расход топлива модели и богатое оснащение.
3. Mazda CX-90 PHEV
Общий рейтинг: 8,5
Mazda CX-90 PHEV роскошнее многих своих конкурентов. Помимо этого кроссовер имеет высокий уровень практичности и просторный интерьер. Несмотря на большие габариты, управляемость модели остается приятной.
2. Hyundai Tucson Hybrid
Общий рейтинг: 8,6
Hyundai Tucson Hybrid предлагает стильный дизайн и богатое оснащение. Также кроссовер отличается мощной, но экономной силовой установкой. Добавьте к этому приятную управляемость, и вы получите отличный семейный автомобиль.
1. Kia Sportage Hybrid
Общий рейтинг: 8,7
Kia Sportage Hybrid имеет мощную силовую установку с очень низким расходом топлива. Помимо этого модель предлагает вместительный багажник и просторный интерьер. На выбор доступно множество комплектаций, каждая из которых отличается богатым оснащением.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года.