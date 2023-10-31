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Американцы назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года (фото)

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Фото: Kia | Kia Sportage предлагает вместительный багажник и просторный интерьер

В рейтинг вошли 10 гибридных кроссоверов, которые во многом превосходят конкурентов. Эти модели имеют множество особенностей.

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Американские эксперты назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года. Эти модели экономнее стандартных авто и предлагают практичные интерьеры. Рейтинг опубликовали на сайте U.S. News.

На рынке гибридных кроссоверов существует серьезная конкуренция. Такие модели предлагает большинство крупных автопроизводителей.

Гибридные кроссоверы объединяют в себе лучшие качества авто с ДВС и электромобилей. Также эти автомобили практичнее седанов и хэтчбеков.

В рейтинг вошли 10 моделей, которые эксперты рекомендуют к покупке. Эти гибридные кроссоверы имеют множество преимуществ.

Важно
Названы лучшие семейные кроссосоверы с пробегом стоимостью до $25 000 (фото)
Названы лучшие семейные кроссосоверы с пробегом стоимостью до $25 000 (фото)

ТОП-10 лучших гибридных кроссоверов 2023 года:

10. Kia Niro

Kia Niro Fullscreen
Kia Niro дешевле конкурентов
Фото: Kia

Общий рейтинг: 7,9

Kia Niro является одним из самых доступных гибридных кроссоверов на рынке. Помимо этого модель предлагает очень низкий расход топлива и стильный дизайн. Качество интерьера также находится на приемлемом уровне.

8. Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Hybrid Fullscreen
Toyota Highlander Hybrid предлагает роскошный интерьер
Фото: Toyota

Общий рейтинг: 8,1

Toyota Highlander Hybrid отлично подходит для большой семьи. Это очень практичный кроссовер с роскошным интерьером и большим багажником. Также эта модель имеет богатое оснащение.

8. Toyota RAV4 Prime

Toyota RAV4 Prime Fullscreen
Toyota RAV4 Prime отличается мощной силовой установкой
Фото: Toyota

Общий рейтинг: 8,1

Plug-in гибрид Toyota RAV4 Prime предлагает отличную плавность хода и мощную силовую установку. Помимо этого кроссовер отличается очень низким расходом топлива и богатым оснащением. Удобная информационно-развлекательная система делает эту модель еще более привлекательной.

6. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid Fullscreen
Toyota RAV4 Hybrid имеет приятную управляемость
Фото: Toyota

Общий рейтинг: 8,2

Toyota RAV4 Hybrid в отличие от Plug-in гибрида Prime имеет более приятную управляемость и значительно дешевле. При этом модель сохраняет все преимущества стандартного кроссовера. Помимо этого автомобиль отличается просторным интерьером.

6. Kia Sorento Hybrid

Kia Sorento Hybrid Fullscreen
Kia Sorento Hybrid предлагает просторный интерьер
Фото: Kia

Общий рейтинг: 8,2

Kia Sorento Hybrid имеет приятную управляемость и дешевле многих своих конкурентов. Это практичный кроссовер с просторным интерьером и отличной экономией топлива. Также стоит отметить вместительный багажник модели.

5. Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe имеет стильный интерьер
Фото: Hyundai

Общий рейтинг: 8,3

Hyundai Santa Fe Hybrid предлагает стильный интерьер с приятными материалами и вместительный багажник. Также модель оснащена мощной гибридной установкой. Еще одним преимуществом кроссовера являются удобные сиденья.

4. Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V Hybrid Fullscreen
Honda CR-V Hybrid имеет просторный интерьер
Фото: Honda

Общий рейтинг: 8,4

Honda CR-V Hybrid отличается наличием рекуперативного торможения и отличной динамикой разгона. Помимо этого кроссовер имеет просторный интерьер. Также привлекает низкий расход топлива модели и богатое оснащение.

3. Mazda CX-90 PHEV

Mazda CX-90 Fullscreen
Mazda CX-90 роскошнее многих конкурентов
Фото: Mazda

Общий рейтинг: 8,5

Mazda CX-90 PHEV роскошнее многих своих конкурентов. Помимо этого кроссовер имеет высокий уровень практичности и просторный интерьер. Несмотря на большие габариты, управляемость модели остается приятной.

2. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson Hybrid Fullscreen
Hyundai Tucson Hybrid предлагает стильный дизайн
Фото: Hyundai

Общий рейтинг: 8,6

Hyundai Tucson Hybrid предлагает стильный дизайн и богатое оснащение. Также кроссовер отличается мощной, но экономной силовой установкой. Добавьте к этому приятную управляемость, и вы получите отличный семейный автомобиль.

1. Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage Hybrid имеет мощную силовую установку
Фото: Kia

Общий рейтинг: 8,7

Kia Sportage Hybrid имеет мощную силовую установку с очень низким расходом топлива. Помимо этого модель предлагает вместительный багажник и просторный интерьер. На выбор доступно множество комплектаций, каждая из которых отличается богатым оснащением.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года.