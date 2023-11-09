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Эксперты назвали лучшие подержанные модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz E-Class Estate предлагает комфортную подвеску и богатое оснащение

В рейтинг вошли 10 подержанных автомобилей Mercedes-Benz и Mercedes-AMG, которые во многом превосходят конкурентов. Эксперты выделили их основные достоинства и недостатки.

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Для многих людей автомобили Mercedes-Benz ассоциируются с роскошью. Отчасти это правда, но этот немецкий производитель выпускает огромное количество моделей для разных задач.

В рейтинг вошли 10 автомобилей, которые во многом превосходят своих конкурентов. Также эксперты выделили их главные плюсы и минусы.

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ТОП-10 лучших подержанных автомобилей Mercedes:

10. Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE Fullscreen
Mercedes-Benz GLE имеет богатое оснащение
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE предлагает богатое оснащение и просторный интерьер. Этот кроссовер также имеет вместительный багажник и доступен в множестве комплектаций на выбор.

Плюсы:

  • мощные двигатели;
  • вместительный багажник;
  • богатое оснащение;
  • высокий уровень надежности.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

9. Mercedes-Benz A-Class

Mercedes-Benz A-Class Fullscreen
Mercedes-Benz A-Class роскошнее многих конкурентов
Фото: Mercedes-Benz

Самая компактная модель Mercedes-Benz не только роскошнее многих других хэтчбеков на рынке, но и имеет приятную управляемость. Помимо этого модель отличается отзывчивой информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • бензиновый двигатель слишком шумный;
  • слишком мягкая подвеска;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • низкий уровень надежности.

8. Mercedes-Benz C-Class Coupe

Mercedes-Benz C-Class Coupe Fullscreen
Mercedes-Benz C-Class Coupe имеет приятную управляемость
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class Coupe объединяет в себе спортивность и роскошь. Также это достаточно компактный автомобиль, который имеет приятную управляемость.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • приятная управляемость;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • базовая версия слишком маломощная;
  • коробка передач работает медленно;
  • низкий уровень надежности.

7. Mercedes-AMG E63

Mercedes-AMG E63 Fullscreen
Mercedes-AMG E63 предлагает отличную динамику разгона
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG E63 отлично подойдет для водителей, которым нужен четырехдверный спорткар. Это очень быстрая модель с приятной управляемостью и роскошным интерьером.

Плюсы:

  • отличная динамика разгона;
  • приятная управляемость;
  • двигатель звучит отлично.

Минусы:

  • бензиновый двигатель слишком шумный;
  • слишком дорогой;
  • большие эксплуатационные расходы.

6. Mercedes-Benz S-Class Coupe

Mercedes-Benz S-Class Coupe Fullscreen
Mercedes-Benz S-Class Coupe сочетает спортивность и роскошь
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class Coupe предлагает стильный интерьер и роскошный интерьер. В отличие от седана, купе предлагает более приятную управляемость.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • мощные двигатели;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • большие эксплуатационные расходы;
  • не самый качественный интерьер;
  • низкий уровень надежности.

5. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet признали лучшим кабриолетом бренда
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet отлично подходит для "поездок с ветерком". Это стильный и комфортный кабриолет с приятной управляемостью.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • приятная управляемость;
  • высокое качество сборки.

Минусы:

  • дизельный двигатель слишком шумный;
  • опции стоят слишком дорого.

4. Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA Fullscreen
Mercedes-Benz CLA имеет стильный дизайн
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA основан на базе модели A-Class, но имеет более стильный дизайн. Также это достаточно комфортный автомобиль.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • бензиновый двигатель слишком шумный;
  • не самая приятная управляемость;
  • жесткая подвеска;
  • низкий уровень надежности.

3. Mercedes-AMG A45

Mercedes-AMG A45 Fullscreen
Mercedes-AMG A45 быстрее конкурентов
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A45 быстрее многих других хэтчбеков на рынке. Эта модель предлагает отточенную управляемость и очень мощный двигатель.

Плюсы:

  • отличная динамика разгона;
  • много сцепления с дорогой;
  • быстрая коробка передач.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • жесткая подвеска;
  • низкий уровень надежности.

2. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class Fullscreen
Mercedes-Benz S-Class предлагает высокий уровень комфорта
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class остается одним из самых комфортных и роскошных современных автомобилей. Модель прошлого поколения стала гораздо выгоднее на вторичном рынке, что делает ее покупку достаточно выгодной.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер;
  • высокое качество сборки.

Минусы:

  • дизельный двигатель не самый эффективный;
  • большие эксплуатационные расходы.

1. Mercedes-Benz E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class Estate стал лидером этого рейтинга
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate способен удовлетворить потребности почти всех водителей. Это очень практичный универсал с мощными двигателями и комфортной подвеской.

Плюсы:

  • мощные двигатели;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • коробка передач иногда работает нестабильно;
  • не самая приятная управляемость.

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