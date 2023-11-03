Огромный спойлер и 740 сил: представлен самый экстремальный суперкар Mercedes (фото)

Mercedes-AMG GT2 Pro создан для любительских гонок серии AMG Racing Series. Суперкар получил улучшенную подвеску, измененный кузовной обвес и другие доработки.

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Суперкар Mercedes-AMG GT получил новую гоночную версию GT2 Pro. Эта модификация предназначена для частных трек-дней. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Mercedes-AMG GT2 Pro основан на модели первого поколения. Суперкар получил новый кузовной обвес и множество других улучшений.

Спереди установлен массивный сплиттер и измененный капот. Также можно заметить новые воздухозаборники на крыльях и аэродинамические элементы из карбона.

Суперкар получил 18-дюймовые колесные диски с центральной гайкой. Они предлагаются в двух вариантах окраски.

Сзади расположено массивное антикрыло из карбона. Помимо этого появился большой диффузор.

Сзади установлено массивное антикрыло Фото: Mercedes-Benz

Подвеска Mercedes-AMG GT2 Pro значительно отличается от стандартной модели. Автомобиль получил амортизаторы с четырехпозиционной регулировкой.

В интерьере установлен гоночный руль дополнительными органами управления. Также внутри разместили одно спортивное сиденье.

В интерьере появился гоночный руль Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT2 Pro оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 707 л.с. Благодаря функции Push2Pass отдачу можно временно увеличить до 740 л.с.

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Она передает крутящий момент на задние колеса.

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Стоимость новинки составляет 479 000 евро (508 000 долларов). Все покупатели смогут принять участие в эксклюзивной серии гонок AMG Racing Series.

Ранее Фокус сообщал, что обновленный заряженный внедорожник Mercedes-AMG G63 заметили во время тестов на дорогах.