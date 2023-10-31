Новый Mercedes-AMG G63 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Обновленный Mercedes-AMG G63 получит уникальную технологию подвески и множество других улучшений. Новинку оснастят 634-сильной гибридной установкой.

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Обновленный заряженный внедорожник Mercedes-AMG G63 заметили во время тестов на дорогах. Модель получит измененный дизайн и новые технологии. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Тестовый прототип покрыт камуфляжем, но некоторые ключевые изменения в дизайне можно разглядеть. Спереди появятся улучшенные фары и новый бампер более обтекаемой формы.

Передние фары станут эффективнее Фото: Motor1.com

Прототип имеет стандартные фонари, но серийная версия обновленного внедорожника получит новую оптику. Также изменятся бампер и задняя дверь.

Сзади появятся новые фонари Фото: Motor1.com

Новый Mercedes-AMG G63 получит бесступенчатую электрогидравлическую систему, которая заменит стабилизаторы поперечной устойчивости. Благодаря этой технологии внедорожник станет не только устойчивее на бездорожье, но и более комфортным во время поездок по городу.

Помимо этого обновленный внедорожник отличается улучшенным интерьером. Ожидается, что информационно-развлекательная система получит обновление и станет удобнее.

Новый Mercedes-AMG G63 могут оснастить "мягкой" гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем V8 и электромотором суммарной мощностью 634 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с 9-сутпенчатой автоматической коробкой передач.

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