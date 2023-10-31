Новий Mercedes-AMG G63 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений Mercedes-AMG G63 отримає унікальну технологію підвіски та безліч інших поліпшень. Новинку оснастять 634-сильною гібридною установкою.

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Оновлений заряджений позашляховик Mercedes-AMG G63 помітили під час тестів на дорогах. Модель отримає змінений дизайн і нові технології. Про це повідомили на сайті Motor1.

Тестовий прототип покритий камуфляжем, але деякі ключові зміни в дизайні можна розгледіти. Спереду з'являться поліпшені фари та новий бампер більш обтічної форми.

Передні фари стануть ефективнішими Фото: Motor1.com

Прототип має стандартні ліхтарі, але серійна версія оновленого позашляховика отримає нову оптику. Також зміняться бампер і задні двері.

Ззаду з'являться нові ліхтарі Фото: Motor1.com

Новий Mercedes-AMG G63 отримає безступінчату електрогідравлічну систему, яка замінить стабілізатори поперечної стійкості. Завдяки цій технології позашляховик стане не тільки стійкішим на бездоріжжі, а й комфортнішим під час поїздок містом.

Крім цього оновлений позашляховик відрізняється поліпшеним інтер'єром. Очікується, що інформаційно-розважальна система отримає оновлення і стане зручнішою.

Новий Mercedes-AMG G63 можуть оснастити "м'якою" гібридною установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном V8 і електромотором сумарною потужністю 634 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Він працюватиме в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Очікується, що оновлений Mercedes G-Class дебютує в середині 2024 року. Цього ж року можуть представити та повністю електричну версію позашляховика.

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