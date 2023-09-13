Яхта на колесах: представлено розкішний Гелендваген для суворого бездоріжжя (фото)

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4² буде випущено обмеженим тиражем у 10 екземплярів. Позашляховик оснащений 850-сильним двигуном V8.

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Німецьке тюнінг-ательє Mansory представило своє нове творіння — Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4². Це розкішна версія екстремального позашляховика. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4² пофарбували в сірий колір. Також позашляховик отримав новий кузовний обвіс з елементами з карбону і змінену решітку радіатора. На даху встановлено додаткову світлотехніку.

Позашляховик отримав карбоновий спойлер і задній кенгурятник. Крім цього авто оснастили ширшими колісними арками.

Усі Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4 збирають вручну Фото: Mansory

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4² отримав нові 22-дюймові колісні диски сірого кольору. Вони взуті в позашляхові шини розміром 325/55.

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Інтер'єр виконаний зі шкіри білого і синього кольорів. Також у внутрішньому оздобленні присутнє синє вуглеволокно.

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4 отримав розкішний інтер'єр Фото: Mansory

Mercedes-AMG G63 Gronos 4x4² оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 850 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Динамічні характеристики позашляховика не розкриваються.

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