Величезний спойлер і 740 сил: представлено найекстремальніший суперкар Mercedes (фото)

Mercedes-AMG GT2 Pro створений для аматорських перегонів серії AMG Racing Series. Суперкар отримав поліпшену підвіску, змінений кузовний обвіс та інші доопрацювання.

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Суперкар Mercedes-AMG GT отримав нову перегонову версію GT2 Pro. Ця модифікація призначена для приватних трек-днів. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Mercedes-AMG GT2 Pro заснований на моделі першого покоління. Суперкар отримав новий кузовний обвіс і безліч інших поліпшень.

Спереду встановлено масивний сплітер і змінений капот. Також можна помітити нові повітрозабірники на крилах і аеродинамічні елементи з карбону.

Суперкар отримав 18-дюймові колісні диски з центральною гайкою. Вони пропонуються у двох варіантах забарвлення.

Ззаду розташоване масивне антикрило з карбону. Крім цього з'явився великий дифузор.

Ззаду встановлено масивне антикрило Фото: Mercedes-Benz

Підвіска Mercedes-AMG GT2 Pro значно відрізняється від стандартної моделі. Автомобіль отримав амортизатори з чотирьохпозиційним регулюванням.

В інтер'єрі встановлено гоночне кермо з додатковими органами управління. Також всередині розмістили одне спортивне сидіння.

В інтер'єрі з'явилося перегонове кермо Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT2 Pro оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 707 к.с. Завдяки функції Push2Pass віддачу можна тимчасово збільшити до 740 к.с.

Двигун працює в парі з шестиступінчастою секвентальною коробкою передач. Вона передає крутний момент на задні колеса.

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Вартість новинки становить 479 000 євро (508 000 доларів). Усі покупці зможуть взяти участь в ексклюзивній серії перегонів AMG Racing Series.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлений заряджений позашляховик Mercedes-AMG G63 помітили під час тестів на дорогах.