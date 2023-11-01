Mercedes готує електричний 1000-сильний седан: перші подробиці та фото

Електричний седан буде заснований на новітній платформі AMG.EA. Сумарна потужність силової установки становитиме близько 1000 сил.

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Mercedes готує електричного наступника седана AMG GT 63. Новинка може стати найпотужнішим дорожнім автомобілем бренду. Про це повідомили на сайті Autocar.

Новий електричний седан Mercedes-AMG конкуруватиме з Porsche Taycan, Audi e-tron GT і Tesla Model S. Це буде найекстремальніший седан бренду.

Електромобіль буде заснований на платформі AMG.EA. Вона стане основою для багатьох спортивних електричних моделей бренду.

Дизайн новинки буде натхненний концепт-каром Mercedes Vision AMG. Очікується, що серійний електрокар отримає обтічний силует, що дасть змогу збільшити запас ходу та ефективність.

Mercedes Vision AMG показали у 2022 році Фото: Mercedes-Benz

Попри те, що електричний седан буде орієнтований на продуктивність, він залишиться практичним. Власники авто отримають доступ одразу до двох багажників.

Довжина седана становитиме близько 5100 мм при колісній базі 3000 мм. Всередині буде достатньо місця щонайменше для чотирьох осіб.

Новий електромобіль отримає обтічний силует Фото: Autocar

Новий седан отримає унікальні електромотори британської фірми Yasa. Вони мають вищі показники потужності та крутного моменту. Також вони відрізняються нижчою вагою.

Очікується, що новинку оснастять двома електромоторами сумарною потужністю близько 1000 к.с. і 1350 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менш ніж три секунди.

Ще однією особливістю моделі стане тонка та енергомістка акумуляторна батарея, спеціально розроблена для електромобілів AMG. Вона дасть змогу забезпечити запас ходу близько 800 км на одному заряді.

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Дебют серійної версії седана може відбутися у 2025 році. Новинку запропонують у кількох версіях.

Раніше Фокус розповів, що електрокросовер Mercedes-Benz EQS SUV отримав нову акумуляторну батарею більшої місткості.