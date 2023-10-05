Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото)

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe отримав оновлений дизайн і розширений список базового оснащення. Спорткар здатний розганятися до сотні менш ніж за три секунди.

Related video

У продаж надійшов оновлений Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в топовій версії 63 S E Performance. Спортивний ліфтбек отримав змінений дизайн і розширене оснащення. Про це розповіли на сайті бренду.

Оновлений Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe вирізняється збільшеною решіткою радіатора. Також новинка отримала модернізований передній бампер.

Спереду з'явилася збільшена решітка радіатора Фото: Mercedes-Benz

Ззаду з'явилася оновлена оптика та змінений дифузор. Як і раніше, ліфтбек має активний задній спойлер.

Ззаду встановлено оновлені ліхтарі Фото: Mercedes-Benz

До базової комплектації входять люк на даху з електроприводом, бездротова зарядка та оновлена мультимедійна система MBUX. В інтер'єрі встановлено збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та доопрацьовану цифрову панель приладів.

Цифрову панель приладів було оновлено Фото: Mercedes-Benz

Крім цього передбачена система об'ємного звучання Burmester. Також клієнти можуть замовити аудіосистему Burmester High-End 3D з технологією Dolby Atmos.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe оснащений гібридною установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 843 к.с. і 1400 Нм крутного моменту.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 316 км/год.

Важливо

Понад 800 сил і електричний режим: Mercedes показав свій найпотужніший суперкар (фото)

Початкова вартість оновленого Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe становить 218 310 доларів. Новинка вже доступна для покупки в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлений Mercedes-Benz GLC Coupe отримав дві заряджені версії від AMG.