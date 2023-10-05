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Авто

Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Оновлений Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe отримав кілька зовнішніх змін

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe отримав оновлений дизайн і розширений список базового оснащення. Спорткар здатний розганятися до сотні менш ніж за три секунди.

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У продаж надійшов оновлений Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в топовій версії 63 S E Performance. Спортивний ліфтбек отримав змінений дизайн і розширене оснащення. Про це розповіли на сайті бренду.

Оновлений Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe вирізняється збільшеною решіткою радіатора. Також новинка отримала модернізований передній бампер.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe 2024 Fullscreen
Спереду з'явилася збільшена решітка радіатора
Фото: Mercedes-Benz

Ззаду з'явилася оновлена оптика та змінений дифузор. Як і раніше, ліфтбек має активний задній спойлер.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe 2024 Fullscreen
Ззаду встановлено оновлені ліхтарі
Фото: Mercedes-Benz

До базової комплектації входять люк на даху з електроприводом, бездротова зарядка та оновлена мультимедійна система MBUX. В інтер'єрі встановлено збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та доопрацьовану цифрову панель приладів.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe 2024 Fullscreen
Цифрову панель приладів було оновлено
Фото: Mercedes-Benz

Крім цього передбачена система об'ємного звучання Burmester. Також клієнти можуть замовити аудіосистему Burmester High-End 3D з технологією Dolby Atmos.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe оснащений гібридною установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 843 к.с. і 1400 Нм крутного моменту.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 316 км/год.

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Початкова вартість оновленого Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe становить 218 310 доларів. Новинка вже доступна для покупки в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлений Mercedes-Benz GLC Coupe отримав дві заряджені версії від AMG.