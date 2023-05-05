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Авто

Представлено новий спортивний седан Mercedes-AMG GT 2024 (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT отримав оновлений дизайн та розширений список стандартного оснащення

Mercedes-AMG GT43 та GT53 оновилися для 2024 модельного року. Початкові версії спортивного ліфтбека отримали багато доопрацювань.

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Спортивний підрозділ Mercedes-AMG представив оновлені спортивні ліфтбеки GT43 та GT53 2024 модельного року. Про це розповіли на сайті BenzInsider.

Mercedes-AMG GT43 та GT53 отримали змінену передню оптику, нові бампери та ще кілька косметичних доробок. Тепер "молодші" версії стали більш схожими на топову модифікацію GT63.

Mercedes-AMG GT 2024 Fullscreen
Задні ліхтарі були трохи змінені
Фото: Mercedes-Benz

Для моделі буде доступний пакет V8 Styling Package. Він збільшує площу решітки радіатора та додає нові аеродинамічні елементи. Також для Mercedes-AMG GT43 та GT53 з'явився новий колір Opalite White Metallic.

Mercedes-AMG GT 2024 Fullscreen
Пакет V8 Styling Package збільшує площу решітки радіатора
Фото: Mercedes-Benz

Було розширено й список стандартного оснащення. Тепер стандартні комплектації оснащені люком зсуву з електроприводом і бездротовою зарядкою між задніми сидіннями.

Mercedes-AMG GT 2024 Fullscreen
Для 2024 модельного року було розширено список стандартного оснащення
Фото: Mercedes-Benz

Усередині з'явилася оновлена інформаційно-розважальна система MBUX. Звукова система Burmester тепер оснащена технологією Dolby Atmos.

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Моторна гама моделей залишилася без змін. Моделі Mercedes-AMG GT43 та GT53 пропонують з 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 367 та 435 к.с. відповідно. Вони доповнені електромотором, який забезпечує додаткові 20 к.с.

Раніше Фокус писав, що тюнінг-ательє Brabus представило новий пакет доробок для кросовера Mercedes-AMG GLS 63.