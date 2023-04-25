Представлено надзвичайно швидкий 900-сильний кросовер Mercedes (фото)

Заряджений кросовер тепер здатний їхати на рівних із найкращими суперкарами планети. Двигун отримав серйозні доробки та став набагато потужнішим.

Related video

Тюнінг-ательє Brabus представило новий пакет доробок для кросовера Mercedes-AMG GLS 63. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Заряджений кросовер поповнив серію Brabus Superblack, до якої входять найпотужніші моделі. Тепер автомобіль здатний їхати на рівних із найкращими суперкарами планети.

Mercedes-AMG GLS 63 пофарбували у чорний колір. Крім цього автомобіль отримав новий кузовний обвіс з деталями з карбону.

Mercedes-AMG GLS 63 отримав нові кузовні елементи з карбону Фото: brabus.com

Об'єм турбованого двигуна V8 збільшили з 4 до 4,5 літра. Потужність зросла до 900 к.с., а крутний момент тепер становить 1050 Нм. Двигун працює в парі з дев'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Стандартний кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,2 секунди. Максимальна швидкість становить 310 км/год з пакетом AMG Driver's Package.

Наразі невідомо, наскільки швидким став модифікований Mercedes-AMG GLS 63. Очікується, що час розгону вдалося скоротити приблизно на секунду.

На авто встановили великі 24-дюймові колісні диски. Вони взуті в шини Continental Sport Contact 6 розміром 295/35 спереду та 335/30 ззаду.

Важливо

У Києві помітили дуже рідкісний та потужний кросовер Mercedes Brabus (фото)

Інтер'єр виконаний зі шкіри, карбону та алькантари. Навіть підлогу обшили шкірою, як і вантажний відсік.

Салон кросовера виконаний зі шкіри, карбону та алькантари. Фото: brabus.com

Раніше Фокус повідомляв, що Brabus представили 900-сильний Гелендваген.