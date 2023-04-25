Представлен невероятно быстрый 900-сильный кроссовер Mercedes (фото)

Заряженный кроссовер теперь способен ехать на равных с лучшими суперкарами планеты. Двигатель подвергся серьезным доработкам и стал намного мощнее.

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Тюнинг-ателье Brabus представило новый пакет доработок для кроссовера Mercedes-AMG GLS 63. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Заряженный кроссовер пополнил серию Brabus Superblack, в которую входят самые мощные модели. Теперь автомобиль способен ехать на равных с лучшими суперкарами планеты.

Mercedes-AMG GLS 63 окрасили в черный цвет. Помимо этого автомобиль получил новый кузовной обвес с деталями из карбона.

Mercedes-AMG GLS 63 получил новые кузовные элементы из карбона Фото: brabus.com

Объем турбированного двигателя V8 увеличили с 4 до 4,5 литра. Мощность выросла до 900 л.с., а крутящий момент теперь составляет 1050 Нм. Мотор работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стандартный кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 310 км/ч с пакетом AMG Driver’s Package.

Пока неизвестно, насколько быстрым стал модифицированный Mercedes-AMG GLS 63. Ожидается, что время разгона удалось сократить примерно на секунду.

На авто установили большие 24-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины Continental Sport Contact 6 размером 295/35 спереди и 335/30 сзади.

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В Киеве заметили очень редкий и мощный кроссовер Mercedes Brabus (фото)

Интерьер выполнен из кожи, карбона и алькантары. Даже пол обшит кожей, как и грузовой отсек.

Салон кроссовера выполнен из кожи, карбона и алькантары Фото: brabus.com

Ранее Фокус сообщал, что Brabus представили 900-сильный Гелендваген.