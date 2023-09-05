Понад 800 сил і електричний режим: Mercedes показав свій найпотужніший суперкар (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT E Performance оснастять надпотужною гібридною установкою. Він зможе розвивати швидкість понад 320 км/год і пересуватися на електротязі.

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Новий Mercedes-AMG GT другого покоління отримає нову заряджену версію E Performance. Прототип суперкара без особливого розголосу викотили на стенд німецької марки на автосалоні IAA Mobility в Мюнхені. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Фари суперкара тоновані Фото: carscoops.com

Формально суперкар Mercedes-AMG GT E Performance є концепт-каром, проте серійна модель 2024 року не відрізнятиметься від нього візуально. Заряджену версію видають тільки тонована оптика, особливі 21-дюймові диски і гніздо для підключення зарядного кабелю в задньому бампері — в іншому топова версія ідентична стандартному купе.

Потужність силової установки купе перевищить 800 к.с. Фото: carscoops.com

Характеристики Mercedes-AMG GT E Performance не розголошують, проте деякі подробиці моделі все-таки розкрили. Суперкар буде гібридом, що підзаряджається.

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Купе отримає силову установку, що складається з 4,0-літрового бензинового V8 твін-турбо і електромотора. Її віддачу не розкривають, але відомо, що в седані Mercedes-AMG S63 вона становить 802 к. с., а в Mercedes-AMG GT 4door — 843 к. с. Тобто це буде найпотужніший суперкар у сучасній лінійці марки (після припинення випуску Mercedes-AMG One).

У задньому бампері з'явилося зарядне гніздо Фото: carscoops.com

Суперкар Mercedes зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3 с і розвивати швидкість понад 320 км/год. Разом з тим, авто стане економічнішим і буде здатне проїхати 30-40 км в електричному режимі.

Раніше Фокус розповідав, що Mercedes презентував на автошоу в Мюнхені прототип свого найдоступнішого електромобіля.

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