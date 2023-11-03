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Авто

Эксперты назвали лучшие гибридные автомобили 2023 года (фото)

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Фото: Honda | Honda Civic e:HEV имеет низкий расход топлива и вместительный багажник

Эксперты выделили 10 новых гибридных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.

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Британские эксперты назвали лучшие гибридные автомобили, которые можно купить в 2023 году. Помимо экономии топлива, эти модели имеют множество других плюсов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

В наше время многие автопроизводители предлагают гибридные версии своих моделей. Тем не менее далеко не все из них оказываются удачными. Эксперты решили определить лучшие авто в этом сегменте.

В рейтинг вошли 10 гибридных автомобилей 2023 года, которые эксперты рекомендуют к покупке. Они выделили главные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

Важно
Американцы назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года (фото)
Американцы назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших гибридных автомобилей 2023 года:

10. Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid

Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage отличается просторным интерьером
Фото: Kia

Гибридная версия Kia Sportage мощнее и экономнее стандартной модели. Также этот кроссовер отличается просторным интерьером.

Плюсы:

  • дешевле конкурентов;
  • практичный интерьер;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • бензиновый двигатель слишком шумный;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • у задних сидений слишком мало настроек.

9. Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque Fullscreen
Range Rover Evoque роскошнее многих конкурентов
Фото: Land Rover

Range Rover Evoque P300e роскошнее многих своих конкурентов, а также обладает стильным дизайном. Модель имеет богатое оснащение и большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

  • отличная посадка водителя;
  • богатое оснащение;
  • медленно дешевеет.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • большой расход топлива;
  • низкий уровень надежности.

8. Toyota Corolla 1.8 Hybrid

Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla имеет очень низкий расход топлива
Фото: Toyota

Гибридная версия Toyota Corolla имеет один из самых низких расходов топлива среди современных автомобилей. Также это достаточно комфортный автомобиль с приятной управляемостью.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • неудобная панель приборов.

7. Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport Fullscreen
Range Rover Sport способен справиться с бездорожьем
Фото: Land Rover

Range Rover Sport P460e предлагает высокий уровень роскоши и способен справиться с бездорожьем. Также гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • способен справиться с бездорожьем;
  • большой запас хода на электротяге.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неприятная управляемость;
  • низкий уровень надежности.

6. Audi A3 40 TFSIe

Audi A3 Fullscreen
Audi A3 имеет приятную управляемость
Фото: Audi

Если вы ищете компактный гибридный автомобиль с премиальным интерьером, то стоит обратить внимание на Audi A3. В версии 40 TFSIe модель предлагает большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • отличная посадка водителя;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • не самый качественный интерьер;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • низкий уровень надежности.

5. Mercedes-Benz C-Class C300e

Mercedes-Benz C-Class C300e Fullscreen
Mercedes-Benz C-Class C300e предлагает мощную гибридную установку
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class C300e имеет отличную гибридную установку, которая отличается низким расходом топлива и большой мощностью. Также гибридная версия предлагает низкий уровень вредных выбросов.

Плюсы:

  • мощная силовая установка;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • некачественный интерьер;
  • неприятная управляемость;
  • плохая шумоизоляция.

4. Honda Jazz 1.5 Hybrid

Honda Jazz Hybrid Fullscreen
Honda Jazz Hybrid имеет просторный интерьер
Фото: Honda

Несмотря на компактные габариты, Honda Jazz предлагает практичный интерьер. Также модель отличается богатым оснащением.

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • медленно дешевеет.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • плохая шумоизоляция;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

3. Lexus NX 450h+

Lexus NX Fullscreen
Lexus NX предлагает высокий уровень надежности
Фото: Lexus

Lexus NX 450h+ имеет очень большой запас хода на электротяге и богатое оснащение. Помимо этого модель предлагает высокий уровень надежности.

Плюсы:

  • мощная силовая установка;
  • высокий уровень надежности;
  • большой запас хода на электротяге.

Минусы:

  • бензиновый двигатель не самый плавный;
  • жесткая подвеска;
  • высокая стоимость.

2. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC Fullscreen
Mercedes-Benz GLC 300e отличается большим запасом хода на электротяге
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 300e предлагает один из самых больших запасов хода на электротяге в своем сегменте. Также этот кроссовер имеет богатое оснащение.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • большой запас хода на электротяге;
  • просторный интерьер.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • не самый качественный интерьер;
  • бензиновый двигатель не самый плавный.

1. Honda Civic e:HEV

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic стал лидером этого рейтинга
Фото: Honda

Honda Civic e:HEV отличается низким расходом топлива и предлагает вместительный багажник. Также это достаточно безопасный хэтчбек с практичным интерьером.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • вместительный багажник;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • плохая шумоизоляция.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы с пробегом.