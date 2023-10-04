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Эксперты назвали лучшие гибридные автомобили с пробегом (фото)

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Фото: BMW | BMW 330e имеет комфортную подвеску и приятную управляемость

В рейтинг вошли 10 гибридных авто, которые во многом превосходят своих конкурентов. Эти автомобили экологичнее и экономнее традиционных моделей с ДВС.

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Британские эксперты назвали 10 лучших гибридных автомобилей с пробегом. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Гибриды объединяют в себе все преимущества авто с ДВС, но предлагают более низкий расход топлива. Также эти автомобили гораздо экологичнее традиционных моделей.

В рейтинг вошли 10 моделей, на которые стоит обратить внимание. Эксперты выделили все главные плюсы и минусы этих автомобилей.

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ТОП-10 лучших гибридных автомобилей с пробегом:

10. Hyundai Ioniq

Hyundai Ioniq Fullscreen
Hyundai Ioniq имеет большой запас хода на электротяге
Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq в версиях с ДВС, гибридной установкой и на электротяге. Гибридная модификация имеет большой запас хода и предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • жесткая подвеска;
  • высокая стоимость.

9. Toyota Corolla

Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla отличается очень низким расходом топлива
Фото: Toyota

Toyota Corolla является отличным семейным автомобилем с практичным интерьером. Гибридная версия отличается очень низким расходом топлива.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • приятная управляемость;
  • высокий уровень надежности.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • шумный двигатель.

8. BMW i8

BMW i8 Fullscreen
BMW i8 предлагает уникальный опыт вождения
Фото: BMW

BMW i8 предлагает футуристичный дизайн и богатое оснащение. Это не самый быстрый спорткар, но он имеет низкий расход топлива и низкие эксплуатационные расходы.

Плюсы:

  • уникальный опыт вождения;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • небольшой багажник.

7. BMW X5

BMW X5 Fullscreen
BMW X5 отличается приятной управляемостью
Фото: BMW

BMW X5 предлагает высокий уровень роскоши и комфорта. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью, а гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • роскошный интерьер;
  • большой запас хода на электротяге.

Минусы:

  • высокие эксплуатационные расходы;
  • небольшой багажник;
  • мало места на заднем ряду сидений.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia Fullscreen
Skoda Octavia имеет большой запас хода на электротяге
Фото: Skoda

Skoda Octavia имеет низкий расход топлива и большой запас хода на электротяге. Помимо этого модель отличается очень вместительным багажником.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • большой багажник;
  • много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • не самый роскошный интерьер;
  • низкий уровень надежности.

5. BMW 5 Series

BMW 5 Series Fullscreen
BMW 5 Series отличается стильным дизайном
Фото: BMW

BMW 5 Series отличается приятной управляемостью и стильным дизайном. Гибридная версия добавляет к этому большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • низкий уровень надежности.

4. Honda Jazz

Honda Jazz Fullscreen
Honda Jazz предлагает просторный интерьер
Фото: Honda

Несмотря на небольшие габариты, Honda Jazz является очень практичным автомобилем. Также это надежная модель с низким расходом топлива.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • низкий расход топлива;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • неприятная управляемость.

3. Volvo XC90 T8

Volvo XC90 Fullscreen
Volvo XC90 безопаснее конкурентов
Фото: Volvo

Volvo XC90 T8 предлагает высокий уровень роскоши и практичности. Также он доступен в версиях на семь посадочных мест.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • есть версии на семь посадочных мест;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • плохая шумоизоляция;
  • низкий уровень надежности.

2. Volkswagen Passat GTE

Volkswagen Passat GTE Fullscreen
Volkswagen Passat GTE предлагает стильный и практичный интерьер
Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat GTE доступен в кузовах седан и универсал. Помимо этого модель предлагает стильный и практичный интерьер.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • низкий эксплуатационные расходы.

Минусы:

  • высокий расход топлива;
  • высокая стоимость.

1. BMW 330e

BMW 330e Fullscreen
BMW 330e стал лидером этого рейтинга
Фото: BMW

BMW 330e сочетает в себе все, за что водителю любят автомобили этого бренда и передовые технологии. Также эта модель предлагает низкий расход топлива и большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • не самый качественный интерьер;
  • некоторые опции стоят дорого.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 10 лучших универсалов с пробегом, которые можно купить менее чем за 15 000 долларов.