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От компактных до больших: эксперты назвали лучшие кроссоверы 2023 года (фото)

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Фото: Kia | Kia Sportage предлагает продуманный интерьер и вместительный багажник

Эксперты выделили 10 кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество плюсов, благодаря которым они превосходят конкурентов.

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Британские эксперты назвали лучшие новые кроссоверы 2023 года. В рейтинг вошли 10 интересных моделей из разных сегментов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Среди кроссоверов существует большое количество различных моделей. Они отличаются не только ценой, но и габаритами, характеристиками и другими параметрами.

Эксперты выделили 10 кроссоверов, которые во многом превосходят своих конкурентов. Среди них есть как бюджетные, так и премиальные модели.

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Названы лучшие подержанные универсалы стоимостью до 15 000 долларов (фото)

ТОП-10 лучших кроссоверов 2023 года:

10. BMW iX3

BMW iX3 Fullscreen
BMW iX3 отличается приятной управляемостью
Фото: BMW

BMW iX3 основан на кроссовере X3, но предлагает все преимущества электромобилей. Также этот электрокроссовер отличается приятной управляемостью и удобной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • не самый быстрый разгон;
  • плохая шумоизоляция;
  • не самая быстрая скорость зарядки.

9. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC Fullscreen
Mercedes-Benz GLC имеет богатое оснащение
Фото: Mercedes-Benz

Гибридная версия Mercedes-Benz GLC предлагает самый большой запас хода на электротяге среди всех автомобилей. Этот кроссовер имеет богатое оснащение и просторный интерьер.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • большой запас хода на электротяге;
  • просторный интерьер.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • стильный интерьер;
  • маломощные двигатели.

8. BMW X7

BMW X7 Fullscreen
BMW X7 предлагает роскошный интерьер
Фото: BMW

BMW X7 имеет роскошный интерьер и отличное качество сборки. Также кроссовер выделяется отточенной управляемостью, несмотря на большие габариты.

Плюсы:

  • отличная шумоизоляция;
  • практичный интерьер;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • слишком тяжелый;
  • некрасивый дизайн экстерьера.

7. Genesis GV60

Genesis GV60 Fullscreen
Genesis GV60 отличается богатым оснащением
Фото: Genesis

Genesis GV60 предлагает быструю зарядку и большой запас хода. Помимо этого электрокроссовер отличается богатым оснащением и роскошным интерьером.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • отличная шумоизоляция;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • опциональные камеры заднего вида неудобные.

6. Smart #1

Smart #1 Fullscreen
Smart #1 предлагает большой запас хода
Фото: Mercedes-Benz

Первый электрокроссовер Smart оказался отличной моделью. Он предлагает большой запас хода и быстрый разгон с места.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • красивый интерьер;
  • высокий уровень безопасности.

Минусы:

  • небольшой багажник;
  • жесткая подвеска;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

5. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe отличается практичным интерьером
Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe является одним из лучших 7-местных кроссоверов в своем ценовом сегменте. Эта модель отличается красивым и практичным интерьером, а также богатым оснащением.

Плюсы:

  • удобные сиденья;
  • богатое оснащение;
  • расширенная гарантия.

Минусы:

  • маломощные двигатели;
  • плохая шумоизоляция;
  • топовая комплектация стоит дорого.

4. Ford Puma

Ford Puma Fullscreen
Ford Puma предлагает отточенную управляемость
Фото: Ford

Управляемость Ford Puma во многом похожа на заряженные хэтчбеки. Компактный кроссовер также достаточно быстрый, но имеет низкий расход топлива.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • низкий расход топлива;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • не самая лучшая обзорность;
  • плохая шумоизоляция.

3. Range Rover Sport

Range Rover Sport Fullscreen
Range Rover Sport способен справиться с бездорожьем
Фото: Land Rover

Range Rover Sport сочетает в себе роскошь и отличные способности на бездорожье. Помимо этого гибридная версия предлагает большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • способен справиться с бездорожьем;
  • большой запас хода на электротяге.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неприятная управляемость;
  • низкий уровень надежности.

2. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Fullscreen
Volkswagen T-Roc предлагает вместительный багажник
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc обладает комфортной подвеской и неплохой шумоизоляцией. Также кроссовер имеет вместительный багажник.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • удобная посадка водителя;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • топовая комплектация стоит дорого;
  • неприятная управляемость.

1. Kia Sportage

Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage стал лидером этого рейтинга
Фото: Kia

Kia Sportage предлагает продуманный интерьер с качественными материалами. Также кроссовер привлекает вместительным багажником.

Плюсы:

  • невысокая стоимость;
  • продуманный интерьер;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • бензиновые двигатели работают шумно;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • задние сидения не имеют достаточно регулировок.

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