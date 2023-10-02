От компактных до больших: эксперты назвали лучшие кроссоверы 2023 года (фото)
Эксперты выделили 10 кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество плюсов, благодаря которым они превосходят конкурентов.
Британские эксперты назвали лучшие новые кроссоверы 2023 года. В рейтинг вошли 10 интересных моделей из разных сегментов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Среди кроссоверов существует большое количество различных моделей. Они отличаются не только ценой, но и габаритами, характеристиками и другими параметрами.
Эксперты выделили 10 кроссоверов, которые во многом превосходят своих конкурентов. Среди них есть как бюджетные, так и премиальные модели.
ТОП-10 лучших кроссоверов 2023 года:
10. BMW iX3
BMW iX3 основан на кроссовере X3, но предлагает все преимущества электромобилей. Также этот электрокроссовер отличается приятной управляемостью и удобной информационно-развлекательной системой.
Плюсы:
- большой запас хода;
- удобная информационно-развлекательная система;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- не самый быстрый разгон;
- плохая шумоизоляция;
- не самая быстрая скорость зарядки.
9. Mercedes-Benz GLC
Гибридная версия Mercedes-Benz GLC предлагает самый большой запас хода на электротяге среди всех автомобилей. Этот кроссовер имеет богатое оснащение и просторный интерьер.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- большой запас хода на электротяге;
- просторный интерьер.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- стильный интерьер;
- маломощные двигатели.
8. BMW X7
BMW X7 имеет роскошный интерьер и отличное качество сборки. Также кроссовер выделяется отточенной управляемостью, несмотря на большие габариты.
Плюсы:
- отличная шумоизоляция;
- практичный интерьер;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- высокая стоимость;
- слишком тяжелый;
- некрасивый дизайн экстерьера.
7. Genesis GV60
Genesis GV60 предлагает быструю зарядку и большой запас хода. Помимо этого электрокроссовер отличается богатым оснащением и роскошным интерьером.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- отличная шумоизоляция;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- небольшой багажник;
- мало места на заднем ряду сидений;
- опциональные камеры заднего вида неудобные.
6. Smart #1
Первый электрокроссовер Smart оказался отличной моделью. Он предлагает большой запас хода и быстрый разгон с места.
Плюсы:
- отличная динамика;
- красивый интерьер;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- небольшой багажник;
- жесткая подвеска;
- неудобная информационно-развлекательная система.
5. Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe является одним из лучших 7-местных кроссоверов в своем ценовом сегменте. Эта модель отличается красивым и практичным интерьером, а также богатым оснащением.
Плюсы:
- удобные сиденья;
- богатое оснащение;
- расширенная гарантия.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- плохая шумоизоляция;
- топовая комплектация стоит дорого.
4. Ford Puma
Управляемость Ford Puma во многом похожа на заряженные хэтчбеки. Компактный кроссовер также достаточно быстрый, но имеет низкий расход топлива.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- низкий расход топлива;
- вместительный багажник.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- не самая лучшая обзорность;
- плохая шумоизоляция.
3. Range Rover Sport
Range Rover Sport сочетает в себе роскошь и отличные способности на бездорожье. Помимо этого гибридная версия предлагает большой запас хода на электротяге.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- способен справиться с бездорожьем;
- большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неприятная управляемость;
- низкий уровень надежности.
2. Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc обладает комфортной подвеской и неплохой шумоизоляцией. Также кроссовер имеет вместительный багажник.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- удобная посадка водителя;
- вместительный багажник.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- топовая комплектация стоит дорого;
- неприятная управляемость.
1. Kia Sportage
Kia Sportage предлагает продуманный интерьер с качественными материалами. Также кроссовер привлекает вместительным багажником.
Плюсы:
- невысокая стоимость;
- продуманный интерьер;
- вместительный багажник.
Минусы:
- бензиновые двигатели работают шумно;
- мало места на заднем ряду сидений;
- задние сидения не имеют достаточно регулировок.
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