От компактных до больших: эксперты назвали лучшие кроссоверы 2023 года (фото)

Эксперты выделили 10 кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество плюсов, благодаря которым они превосходят конкурентов.

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Среди кроссоверов существует большое количество различных моделей. Они отличаются не только ценой, но и габаритами, характеристиками и другими параметрами.

Эксперты выделили 10 кроссоверов, которые во многом превосходят своих конкурентов. Среди них есть как бюджетные, так и премиальные модели.

Важно

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ТОП-10 лучших кроссоверов 2023 года:

10. BMW iX3

BMW iX3 отличается приятной управляемостью Фото: BMW

BMW iX3 основан на кроссовере X3, но предлагает все преимущества электромобилей. Также этот электрокроссовер отличается приятной управляемостью и удобной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

большой запас хода;

удобная информационно-развлекательная система;

невысокая стоимость.

Минусы:

не самый быстрый разгон;

плохая шумоизоляция;

не самая быстрая скорость зарядки.

9. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC имеет богатое оснащение Фото: Mercedes-Benz

Гибридная версия Mercedes-Benz GLC предлагает самый большой запас хода на электротяге среди всех автомобилей. Этот кроссовер имеет богатое оснащение и просторный интерьер.

Плюсы:

богатое оснащение;

большой запас хода на электротяге;

просторный интерьер.

Минусы:

жесткая подвеска;

стильный интерьер;

маломощные двигатели.

8. BMW X7

BMW X7 предлагает роскошный интерьер Фото: BMW

BMW X7 имеет роскошный интерьер и отличное качество сборки. Также кроссовер выделяется отточенной управляемостью, несмотря на большие габариты.

Плюсы:

отличная шумоизоляция;

практичный интерьер;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

высокая стоимость;

слишком тяжелый;

некрасивый дизайн экстерьера.

7. Genesis GV60

Genesis GV60 отличается богатым оснащением Фото: Genesis

Genesis GV60 предлагает быструю зарядку и большой запас хода. Помимо этого электрокроссовер отличается богатым оснащением и роскошным интерьером.

Плюсы:

роскошный интерьер;

отличная шумоизоляция;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

небольшой багажник;

мало места на заднем ряду сидений;

опциональные камеры заднего вида неудобные.

6. Smart #1

Smart #1 предлагает большой запас хода Фото: Mercedes-Benz

Первый электрокроссовер Smart оказался отличной моделью. Он предлагает большой запас хода и быстрый разгон с места.

Плюсы:

отличная динамика;

красивый интерьер;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

небольшой багажник;

жесткая подвеска;

неудобная информационно-развлекательная система.

5. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe отличается практичным интерьером Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe является одним из лучших 7-местных кроссоверов в своем ценовом сегменте. Эта модель отличается красивым и практичным интерьером, а также богатым оснащением.

Плюсы:

удобные сиденья;

богатое оснащение;

расширенная гарантия.

Минусы:

маломощные двигатели;

плохая шумоизоляция;

топовая комплектация стоит дорого.

4. Ford Puma

Ford Puma предлагает отточенную управляемость Фото: Ford

Управляемость Ford Puma во многом похожа на заряженные хэтчбеки. Компактный кроссовер также достаточно быстрый, но имеет низкий расход топлива.

Плюсы:

приятная управляемость;

низкий расход топлива;

вместительный багажник.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

не самая лучшая обзорность;

плохая шумоизоляция.

3. Range Rover Sport

Range Rover Sport способен справиться с бездорожьем Фото: Land Rover

Range Rover Sport сочетает в себе роскошь и отличные способности на бездорожье. Помимо этого гибридная версия предлагает большой запас хода на электротяге.

Плюсы:

богатое оснащение;

способен справиться с бездорожьем;

большой запас хода на электротяге.

Минусы:

высокая стоимость;

неприятная управляемость;

низкий уровень надежности.

2. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc предлагает вместительный багажник Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc обладает комфортной подвеской и неплохой шумоизоляцией. Также кроссовер имеет вместительный багажник.

Плюсы:

комфортная подвеска;

удобная посадка водителя;

вместительный багажник.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

топовая комплектация стоит дорого;

неприятная управляемость.

1. Kia Sportage

Kia Sportage стал лидером этого рейтинга Фото: Kia

Kia Sportage предлагает продуманный интерьер с качественными материалами. Также кроссовер привлекает вместительным багажником.

Плюсы:

невысокая стоимость;

продуманный интерьер;

вместительный багажник.

Минусы:

бензиновые двигатели работают шумно;

мало места на заднем ряду сидений;

задние сидения не имеют достаточно регулировок.

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