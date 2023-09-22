Американцы назвали 10 лучших новых кроссоверов 2023 года (фото)

В рейтинг вошли лучшие новые кроссоверы, которые доступны в США. Эксперты выделили главные достоинства каждой из представленных моделей.

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Американские эксперты назвали лучшие новые кроссоверы 2023 года. В список вошли модели, которые имеют множество плюсов. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Кроссоверы являются одним из самых популярных типов авто в многих странах мира. Водители ценят эти авто за высокий уровень практичности и управляемость на уровне хэтчбеков.

В рейтинге представлены 10 моделей от различных производителей. Эксперты выделили их главные достоинства.

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ТОП-10 лучших новых кроссоверов 2023 года:

10. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson отличается практичным интерьером Фото: Hyundai

Hyundai Tucson отличается стильным дизайном, а также практичным интерьером. Гибридная версия добавляет к этому отличную экономию топлива и мощную силовую установку.

Еще одним плюсом кроссовера является приятная управляемость. На дороге он ощущается как более компактный автомобиль.

9. Kia EV6

Kia EV6 предлагает практичный и стильный интерьер Фото: Kia

Kia EV6 подходит для водителей, которым нужен практичный электрокроссовер с приятной управляемостью и большим запасом хода. Также эта модель доступна в заряженной версии GT.

Kia EV6 предлагает практичный и стильный интерьер. В нем достаточно места и для пассажиров заднего ряда.

8. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E обладает удобным интерьером Фото: Ford

Ford Mustang Mach-E обладает стильным дизайном и удобным интерьером. На выбор доступно несколько электрических силовых установок.

Одним из главных достоинств Ford Mustang Mach-E является большой запас хода. Также электрокроссовер поддерживает быструю зарядку.

7. Hyundai Kona N

Hyundai Kona N предлагает отточенную управляемость

Hyundai Kona является отличным выбором для тех, кто ищет недорогой и практичный кроссовер. Заряженная версия N добавляет к этому отточенную управляемость и быструю динамику разгона.

Интерьер Hyundai Kona N также приятно удивляет. Внутри достаточно места как спереди, так и на заднем ряду.

6. Jeep Compass

Jeep Compass неплохо справляется с бездорожьем Фото: Stellantis

Jeep Compass во многом похож на более дорогие модели бренда. В отличие от конкурентов этот кроссовер также неплохо справляется с бездорожьем.

Jeep Compass предлагается с большим количеством систем безопасности. Помимо этого модель оснащается системой полного привода.

5. Chevrolet TrailBlazer

Chevrolet TrailBlazer обладает приятной управляемостью Фото: General Motors

Chevrolet TrailBlazer объединяет в себе все лучшие качества городских хэтчбеков и кроссоверов. Эта модель обладает приятной управляемостью, а также практичным интерьером.

Еще одним плюсом Chevrolet TrailBlazer является низкая стоимость. Кроссовер значительно дешевле многих конкурентов.

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4. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 предлагает практичный интерьер с большим количеством систем безопасности Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 привлекает внимание своим необычным дизайном. Тем не менее это далеко не все достоинства электрокроссовера.

Hyundai Ioniq 5 предлагает практичный интерьер с большим количеством систем безопасности. Главной проблемой модели является высокая начальная стоимость.

3. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid неплохо справляется с бездорожьем Фото: Toyota

Toyota RAV4 имеет доступный ценник и просторный интерьер. Гибридная модификация добавляет к этому низкий расход топлива.

Кроссовер доступен с полным приводом. Благодаря этому он неплохо справляется с бездорожьем.

2. Tesla Model Y

Tesla Model Y предлагает просторный интерьер и богатое оснащение Фото: Tesla Motors

Tesla Model Y обладает огромным запасом хода и богатым оснащением. Также электрокроссовер привлекает отличной динамикой разгона.

Помимо этого Tesla Model Y предлагает просторный интерьер. Еще одним достоинством модели является высокий уровень безопасности.

1. BMW X1

BMW X1 стал лидером этого рейтинга Фото: BMW

BMW X1 является самым компактным кроссовером в линейке бренда. Тем не менее в нем есть все, что требуется современному водителю.

BMW X1 предлагает практичный и просторный интерьер, а также богатое оснащение. Не стоит забывать и о большом количестве силовых установок на выбор.

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