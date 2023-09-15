Недорогие и практичные: названы лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото)

Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.

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Американские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы, которые можно купить новыми в 2023 году. Они назвали главные плюсы и минусы этих моделей. Рейтинг опубликовали на сайте Forbes.

Кроссоверы продолжают доминировать на рынке новых автомобилей во многих странах мира. Особенно популярны компактные модели, которые достаточно практичные, но в то же время отлично подходят для городских поездок.

В рейтинг вошли 10 моделей, которые эксперты признали лучшими. Они имеют множество преимуществ перед конкурентами.

Важно

Американцы назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2023 года:

10. Ford Bronco Sport

Ford Bronco Sport предлагает стильный дизайн Фото: Ford

Ford Bronco Sport обладает стильным дизайном, а также неплохо справляется с бездорожьем. Также он предлагает практичный интерьер.

Плюсы:

неплохо справляется с бездорожьем;

практичный интерьер;

стильный дизайн.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

высокая стоимость;

неудобная информационно-развлекательная система.

9. Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek подходит для поездок по бездорожью Фото: Subaru

Subaru Crosstrek неплохо справляется с бездорожьем, а также отлично подходит для поездок по городу. Также этот кроссовер экономнее в сравнении с более крупным Forester.

Плюсы:

полный привод в базовой комплектации;

неплохо справляется с бездорожьем;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

небогатое оснащение;

неприятная управляемость;

тесный интерьер.

8. Kia Soul

Kia Soul обладает просторным интерьером Фото: Kia

Kia Soul давно зарекомендовал себя как надежный и недорогой кроссовер с практичным интерьером. Второе поколение модели стало еще технологичнее, а также получило необычный дизайн.

Плюсы:

просторный интерьер;

необычный дизайн;

низкая стоимость.

Минусы:

нет полного привода;

нет некоторых функций безопасности;

электрическая версия слишком дорогая.

7. Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer отличается просторным интерьером Фото: General Motors

Chevrolet Trailblazer предлагает много места внутри, а также имеет богатое оснащение. Также кроссовер имеет стильный дизайн экстерьера.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

стильный дизайн.

Минусы:

маломощные двигатели;

высокая стоимость топовых версий;

плохо справляется с бездорожьем.

6. Hyundai Kona

Hyundai Kona доступен с электрической силовой установкой Фото: Hyundai

Hyundai Kona обладает приятной управляемостью и доступен в версиях с полным приводом. Также этот кроссовер можно купить с электрической силовой установкой.

Плюсы:

есть электрическая версия;

приятная управляемость;

стильный дизайн.

Минусы:

маломощные двигатели;

небольшой багажник;

мало места на заднем ряду сидений.

5. Jeep Compass

Jeep Compass во многом похож на более крупные кроссоверы бренда Фото: Stellantis

Jeep Compass в отличие от многих конкурентов, неплохо справляется с бездорожьем. Также кроссовер предлагает приятную управляемость и просторный интерьер.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

стильный дизайн;

практичный интерьер.

Минусы:

небогатое оснащение;

высокая стоимость;

высокий расход топлива.

4. Kia Niro

Kia Niro предлагается с экономными двигателями Фото: Kia

Kia Niro после обновления в 2023 году стал гораздо лучше. Это стильный кроссовер с экономными двигателями, просторным интерьером и богатым оснащением.

Плюсы:

низкий расход топлива;

есть электрическая версия;

просторный интерьер.

Минусы:

электрическая версия слишком дорогая;

маломощные двигатели;

нет полного привода.

3. Mazda CX-30

Mazda CX-30 обладает стильным дизайном Фото: Mazda

Mazda CX-30 является заменой модели CX-3 и во многом превосходит своего предшественника. Это стильный кроссовер с отточенной управляемостью и богатым оснащением.

Плюсы:

стильный дизайн;

приятная управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

высокий расход топлива;

не все функции безопасности входят в стандартную комплектацию;

небольшой багажник.

2. Kia Seltos

Kia Seltos предлагает приятную управляемость Фото: Kia

Kia Seltos приятно удивляет отточенной управляемостью и просторным интерьером. Помимо этого кроссовер имеет высокий уровень безопасности.

Плюсы:

просторный и практичный интерьер;

есть мощные двигатели;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

базовый двигатель слишком маломощный.

1. Volkswagen Taos

Volkswagen Taos стал лидером в этом рейтинге Фото: Volkswagen

Volkswagen Taos является альтернативой хэтчбеку Golf для тех людей, которым нужен более практичный автомобиль. Также этот кроссовер предлагает стильный дизайн и просторный интерьер.

Плюсы:

вместительный багажник;

качественный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

маломощные двигатели.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие новые семейные кроссоверы 2023 года.