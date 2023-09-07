Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $20 000 (фото)
Эксперты выделили 10 компактных кроссоверов, на которые стоит обратить внимание. Эти автомобили не только недорогие, но и достаточно практичные.
Британские эксперты назвали лучшие подержанные компактные кроссоверы стоимостью до $20 000. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На рынке подержанных кроссоверов есть множество интересных предложений. Несмотря на это выбрать подходящий автомобиль с пробегом не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.
Эксперты испытали десятки компактных кроссоверов с пробегом. Они выделили 10 лучших моделей до $20 000, на которые стоит обратить внимание.
ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом стоимостью до $20 000:
10. Renault Captur
Renault Captur имеет бюджетный ценник и низкие расходы на эксплуатацию. Также этот кроссовер предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- низкая стоимость;
- есть сдвижные задние сиденья.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- мало места на заднем ряду сидений;
- неприятная управляемость.
9. Nissan Juke
Nissan Juke второго поколения смог исправить многие ошибки своего предшественника. Теперь это более стильный кроссовер с богатым оснащением.
Плюсы:
- много места внутри;
- практичный интерьер;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- жесткая подвеска;
- плохая шумоизоляция.
8. Suzuki Ignis
Suzuki Ignis не такой просторный как конкуренты, но этот кроссовер управляется как настоящий спорткар. Также эта модель предлагает богатое оснащение и бюджетный ценник.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- приятная управляемость.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- неустойчивый на дороге;
- неудобная информационно-развлекательная система.
7. Mini Countryman
Mini Countryman выглядит более стильно, чем многие конкуренты. Этот особенный шарм также прослеживается в интерьере и в особом внимании к деталям.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- мощные двигатели;
- стильный интерьер.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- мало места на заднем ряду сидений;
- высокая стоимость.
6. Suzuki Vitara
Suzuki Vitara является очень практичным кроссовером с системой полного привода. Эта модель подходит не только для города, но и для поездок по бездорожью.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- просторный интерьер;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокий уровень вредных выбросов;
- дизельные двигатели слишком шумные;
- низкое качество сборки интерьера.
5. Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross отличается стильным дизайном и практичным интерьером. Также кроссовер обладает приятной управляемостью.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- высокие показатели безопасности;
- приятная управляемость.
Минусы:
- высокая стоимость;
- некрасивый интерьер;
- небогатое оснащение.
4. Skoda Kamiq
Skoda Kamiq имеет более низкую посадку в сравнении с Volkswagen T-Cross. Благодаря этому кроссовер ощущается и управляется как компактный хэтчбек.
Плюсы:
- вместительный багажник;
- качественный интерьер;
- комфортная подвеска.
Минусы:
- мало регулировок задних сидений;
- небогатое оснащение;
- слишком низкая посадка водителя.
3. Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc предлагает множество плюсов за небольшую стоимость. Это практичный и безопасный кроссовер для семьи.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- высокие показатели безопасности;
- вместительный багажник.
Минусы:
- некрасивый интерьер на ранних автомобилях;
- неудобная спутниковая навигация;
- небогатое оснащение.
2. Audi Q2
Audi Q2 оказался самым роскошным кроссовером в этом рейтинге. Это стильная модель с качественным интерьером.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- мало места внутри;
- жесткая подвеска;
- полный привод доступен только в топовых комплектациях.
1. Seat Arona
Seat Arona признали лучшим компактным кроссовером в своем ценовом сегменте. Эта модель имеет множество преимуществ перед конкурентами.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- вместительный багажник;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- некрасивый интерьер;
- дизельные двигатели слишком шумные;
- плохая шумоизоляция.
Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года.