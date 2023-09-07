Названо найкращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $20 000 (фото)
Експерти виділили 10 компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі не тільки недорогі, а й досить практичні.
Британські експерти назвали найкращі вживані компактні кросовери вартістю до $20 000. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
На ринку старих кросоверів є безліч цікавих пропозицій. Попри це вибрати відповідний автомобіль з пробігом не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.
Експерти випробували десятки компактних кросоверів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей до $20 000, на які варто звернути увагу.
Топ 10 найкращих компактних кросоверів з пробігом вартістю до $20 000:
10. Renault Captur
Renault Captur має бюджетний цінник і низькі витрати на експлуатацію. Також цей кросовер пропонує багате оснащення і практичний інтер'єр.
Плюси:
- багате оснащення;
- низька вартість;
- є зсувні задні сидіння.
Мінуси:
- малопотужні двигуни;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- неприємна керованість.
9. Nissan Juke
Nissan Juke другого покоління зміг виправити багато помилок свого попередника. Тепер це більш стильний кросовер із багатим оснащенням.
Плюси:
- багато місця всередині;
- практичний інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- жорстка підвіска;
- погана шумоізоляція.
8. Suzuki Ignis
Suzuki Ignis не такий просторий як конкуренти, але цей кросовер керується як справжній спорткар. Також ця модель пропонує багате оснащення і бюджетний цінник.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- приємна керованість.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- нестійкий на дорозі;
- незручна інформаційно-розважальна система.
7. Mini Countryman
Mini Countryman виглядає більш стильно, ніж багато конкурентів. Цей особливий шарм також простежується в інтер'єрі та в особливій увазі до деталей.
Плюси:
- приємна керованість;
- потужні двигуни;
- стильний інтер'єр.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- висока вартість.
6. Suzuki Vitara
Suzuki Vitara є дуже практичним кросовером із системою повного приводу. Ця модель підходить не тільки для міста, а й для поїздок по бездоріжжю.
Плюси:
- приємна керованість;
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- високий рівень шкідливих викидів;
- дизельні двигуни занадто гучні;
- низька якість збірки інтер'єру.
5. Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross відрізняється стильним дизайном і практичним інтер'єром. Також кросовер має приємну керованість.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- високі показники безпеки;
- приємна керованість.
Мінуси:
- висока вартість;
- негарний інтер'єр;
- небагате оснащення.
4. Skoda Kamiq
Skoda Kamiq має нижчу посадку порівняно з Volkswagen T-Cross. Завдяки цьому кросовер відчувається і керується як компактний хетчбек.
Плюси:
- місткий багажник;
- якісний інтер'єр;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- мало регулювань задніх сидінь;
- небагате оснащення;
- занадто низька посадка водія.
3. Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc пропонує безліч плюсів за невелику вартість. Це практичний і безпечний кросовер для сім'ї.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- високі показники безпеки;
- місткий багажник.
Мінуси:
- негарний інтер'єр на ранніх автомобілях;
- незручна супутникова навігація;
- небагате оснащення.
2. Audi Q2
Audi Q2 виявився найрозкішнішим кросовером у цьому рейтингу. Це стильна модель з якісним інтер'єром.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- приємна керованість;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- мало місця всередині;
- жорстка підвіска;
- повний привід доступний тільки в топових комплектаціях.
1. Seat Arona
Seat Arona визнали найкращим компактним кросовером у своєму ціновому сегменті. Ця модель має безліч переваг перед конкурентами.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- місткий багажник;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- негарний інтер'єр;
- дизельні двигуни занадто гучні;
- погана шумоізоляція.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року.