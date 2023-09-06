Американці назвали позашляховики і кросовери з низькими витратами на обслуговування (фото)

До рейтингу увійшли кросовери та позашляховики, які не потребують великих витрат на обслуговування. Крім цього вони мають безліч переваг перед конкурентами.

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Американські експерти назвали 12 кросоверів і позашляховиків з низькими витратами на обслуговування. Також ці моделі доволі надійні та рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Серед кросоверів і позашляховиків та кросоверів існує серйозна конкуренція. У наш час майже кожен автовиробник випускає хоча б одну таку модель. Проте далеко не всі з них вирізняються високим рівнем надійності.

До рейтингу увійшли 12 моделей, які не потребують великих витрат на обслуговування. Їхні власники рідко стикаються із серйозними поломками.

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Кросовери та позашляховики з найнижчими витратами на обслуговування:

1. Honda CR-V 2022

Honda CR-V вирізняється низькими витратами на обслуговування Фото: Honda

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $254 на рік

Honda CR-V є однією з найпопулярніших моделей японського бренду на багатьох ринках світу. Цей кросовер вирізняється високим рівнем надійності та рідко виходить з ладу.

2. Mazda CX-5 2023

Mazda CX-5 пропонує відмінну якість збірки Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $253 на рік

Mazda CX-5 пропонує високий рівень безпеки та відмінну якість збірки. Завдяки цьому кросовер рідко стикається з поломками під час експлуатації.

3. Acura MDX 2022

Acura MDX набагато надійніший за своїх конкурентів Фото: Motor1.com

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $532 на рік

Стильний і практичний кросовер Acura MDX заснований на моделі Honda Pilot. Порівняно з багатьма конкурентами цей автомобіль набагато надійніший.

4. Lexus RX 2022

Lexus RX має високу якість збірки Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $392 на рік

Експерти відзначили високу якість збірки та низьку витрату палива гібридної версії Lexus RX. Цей кросовер також виявився недорогим в обслуговуванні.

5. Lexus NX 2022

Lexus NX рідко виходить з ладу Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $392 на рік

Lexus NX виявився дешевшим в обслуговуванні багатьох конкурентів. Також ця модель вирізняється високим рівнем надійності та рідко виходить з ладу.

6. Lexus UX 2022

Lexus UX виявився дуже надійним Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $551 на рік

Lexus UX став ще одним автомобілем японського бренду, який виявився дуже надійним. Проте цей кросовер трохи дорожчий в обслуговуванні, ніж NX.

7. Ford Bronco 2022

Ford Bronco відмінно почувається на бездоріжжі Фото: Ford

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $502 на рік

Ford Bronco чудово підходить для любителів бездоріжжя. На додачу до цього позашляховик не потребує великих витрат на ремонт і рідко ламається.

8. Nissan Armada 2022

Nissan Armada виявився дешевим в обслуговуванні

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $445 на рік

Nissan Armada входить у сегмент повнорозмірних позашляховиків. Попри це він виявився дешевшим в обслуговуванні, ніж більшість конкурентів.

9. Subaru Ascent 2022

Subaru Ascent пропонує високий рівень практичності Фото: Subaru

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $440 на рік

Subaru Ascent є невибагливим кросовером з низькими витратами на обслуговування. Також ця модель досить надійна і рідко стикається з поломками.

10. Subaru Outback 2022

Subaru Outback вирізняється високим рівнем надійності Фото: Subaru

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $428 на рік

Subaru Outback вирізняється високим рівнем практичності та надійності. Цей кросовер у середньому обходиться у 2137 доларів за перші 5 років експлуатації.

11. Subaru Forester 2022

Subaru Forester пропонує просторий салон Фото: Subaru

Рейтинг надійності: 5/5

Середні витрати на обслуговування: $417 на рік

Subaru Forester пропонує високий рівень практичності та просторий салон. Також цей кросовер виявився дуже надійним.

12. Hyundai Venue

Hyundai Venue дешевший за багатьох конкурентів Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 4/5

Середні витрати на обслуговування: $399 на рік

Hyundai Venue доступніший за багатьох конкурентів. Також цей кросовер не вимагає великих витрат на обслуговування.

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