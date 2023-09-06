Американці назвали позашляховики і кросовери з низькими витратами на обслуговування (фото)
До рейтингу увійшли кросовери та позашляховики, які не потребують великих витрат на обслуговування. Крім цього вони мають безліч переваг перед конкурентами.
Американські експерти назвали 12 кросоверів і позашляховиків з низькими витратами на обслуговування. Також ці моделі доволі надійні та рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.
Серед кросоверів і позашляховиків та кросоверів існує серйозна конкуренція. У наш час майже кожен автовиробник випускає хоча б одну таку модель. Проте далеко не всі з них вирізняються високим рівнем надійності.
До рейтингу увійшли 12 моделей, які не потребують великих витрат на обслуговування. Їхні власники рідко стикаються із серйозними поломками.
Кросовери та позашляховики з найнижчими витратами на обслуговування:
1. Honda CR-V 2022
Рейтинг надійності: 4/5
Середні витрати на обслуговування: $254 на рік
Honda CR-V є однією з найпопулярніших моделей японського бренду на багатьох ринках світу. Цей кросовер вирізняється високим рівнем надійності та рідко виходить з ладу.
2. Mazda CX-5 2023
Рейтинг надійності: 4/5
Середні витрати на обслуговування: $253 на рік
Mazda CX-5 пропонує високий рівень безпеки та відмінну якість збірки. Завдяки цьому кросовер рідко стикається з поломками під час експлуатації.
3. Acura MDX 2022
Рейтинг надійності: 4/5
Середні витрати на обслуговування: $532 на рік
Стильний і практичний кросовер Acura MDX заснований на моделі Honda Pilot. Порівняно з багатьма конкурентами цей автомобіль набагато надійніший.
4. Lexus RX 2022
Рейтинг надійності: 4/5
Середні витрати на обслуговування: $392 на рік
Експерти відзначили високу якість збірки та низьку витрату палива гібридної версії Lexus RX. Цей кросовер також виявився недорогим в обслуговуванні.
5. Lexus NX 2022
Рейтинг надійності: 5/5
Середні витрати на обслуговування: $392 на рік
Lexus NX виявився дешевшим в обслуговуванні багатьох конкурентів. Також ця модель вирізняється високим рівнем надійності та рідко виходить з ладу.
6. Lexus UX 2022
Рейтинг надійності: 5/5
Середні витрати на обслуговування: $551 на рік
Lexus UX став ще одним автомобілем японського бренду, який виявився дуже надійним. Проте цей кросовер трохи дорожчий в обслуговуванні, ніж NX.
7. Ford Bronco 2022
Рейтинг надійності: 4/5
Середні витрати на обслуговування: $502 на рік
Ford Bronco чудово підходить для любителів бездоріжжя. На додачу до цього позашляховик не потребує великих витрат на ремонт і рідко ламається.
8. Nissan Armada 2022
Рейтинг надійності: 4/5
Середні витрати на обслуговування: $445 на рік
Nissan Armada входить у сегмент повнорозмірних позашляховиків. Попри це він виявився дешевшим в обслуговуванні, ніж більшість конкурентів.
9. Subaru Ascent 2022
Рейтинг надійності: 5/5
Середні витрати на обслуговування: $440 на рік
Subaru Ascent є невибагливим кросовером з низькими витратами на обслуговування. Також ця модель досить надійна і рідко стикається з поломками.
10. Subaru Outback 2022
Рейтинг надійності: 5/5
Середні витрати на обслуговування: $428 на рік
Subaru Outback вирізняється високим рівнем практичності та надійності. Цей кросовер у середньому обходиться у 2137 доларів за перші 5 років експлуатації.
11. Subaru Forester 2022
Рейтинг надійності: 5/5
Середні витрати на обслуговування: $417 на рік
Subaru Forester пропонує високий рівень практичності та просторий салон. Також цей кросовер виявився дуже надійним.
12. Hyundai Venue
Рейтинг надійності: 4/5
Середні витрати на обслуговування: $399 на рік
Hyundai Venue доступніший за багатьох конкурентів. Також цей кросовер не вимагає великих витрат на обслуговування.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі кросовери з пробігом за ціною до $31 500.