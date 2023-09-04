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Експерти назвали найкращі спортивні кросовери 2023 року (фото)

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Фото: Ford | Ford Puma ST пропонує приємну керованість і місткий багажник

До рейтингу увійшли 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року. Експерти розповіли про плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

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Британські експерти назвали 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року. Серед них є безліч цікавих моделей. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спортивні кросовери пропонують більше задоволення від водіння, але залишаються досить практичними. Ці автомобілі можна експлуатувати в будь-який сезон.

У рейтингу представлені найкращі нові спортивні кросовери. Експерти виділили плюси та мінуси кожної моделі.

Важливо
Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року (фото)
Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року:

10. Cupra Formentor

Cupra Formentor Fullscreen
Cupra Formentor дешевше за конкурентів
Фото: Cupra

Топова версія Cupra Formentor здатна скласти конкуренцію зарядженим кросоверам від BMW, Mercedes і Audi. Також ця модель вирізняється стильним дизайном і багатим оснащенням.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • не найпрактичніший;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • погана шумоізоляція.

9. Audi SQ8

Audi SQ8 Fullscreen
Audi SQ8 пропонує високий рівень комфорту
Фото: Audi

Audi SQ8 має чудову динаміку і приємний звук двигуна. Проте кросовер залишається досить комфортним для повсякденного використання.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • гірше керується, ніж Porsche Cayenne Coupe;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не такий просторий, як Audi SQ7.

8. Volkswagen T-Roc R

Volkswagen T-Roc R Fullscreen
Volkswagen T-Roc R має відточену керованість
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc R пропонує керованість зарядженого хетчбека і практичність кросовера. Також модель пропонує багате оснащення.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • потужний двигун;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • погана шумоізоляція;
  • не найбільш місткий.

7. Audi SQ5

Audi SQ5 Fullscreen
Audi SQ5 не тільки швидкий, а й практичний
Фото: Audi

Audi SQ5 дешевше, ніж SQ8, але такий самий приємний в управлінні автомобіль. При цьому кросовер залишається зручним і практичним.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • комфортна підвіска;
  • відмінна динаміка.

Мінуси:

  • не найбільш захопливий двигун;
  • не найприємніша керованість.

6. Audi RS Q8

Audi RS Q8 Fullscreen
Audi RS Q8 майже такий самий швидкий, як і Lamborghini Urus
Фото: Audi

Audi RS Q8 дарує ще більше позитивних емоцій, ніж SQ8. Це дуже швидкий кросовер із відточеною керованістю.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • велика витрата палива;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • коробка передач іноді працює нестабільно.

5. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Fullscreen
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio має приємний звук двигуна
Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio пропонує неймовірний звук двигуна і відточену керованість. Кросовер відмінно реагує на повороти керма.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • відмінна динаміка;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • гучний звук двигуна;
  • не найкращий інтер'єр;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

4. Porsche Macan T

Porsche Macan T Fullscreen
Porsche Macan T пропонує відмінну керованість
Фото: Porsche

Porsche Macan T має більш приємну керованість, порівняно з конкурентами. Також кросовер пропонує розкішний інтер'єр.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • не найпросторіший;
  • немає деяких систем безпеки;
  • велика витрата палива.

3. Aston Martin DBX

Aston Martin DBX Fullscreen
Aston Martin DBX дуже швидкий на прямій
Фото: Aston Martin

Aston Martin DBX став відповіддю бренду на Lamborghini Urus та інші дуже швидкі кросовери. У підсумку вийшов неймовірно швидкий автомобіль з розкішним інтер'єром.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • приємна керованість;
  • відмінна динаміка.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • не найякісніший інтер'єр;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

2. Porsche Cayenne Coupe GTS

Porsche Cayenne Coupe GTS Fullscreen
Porsche Cayenne Coupe GTS має приємну керованість
Фото: Porsche

Експерти заявили, що Porsche Cayenne Coupe GTS має найприємнішу керованість у лінійці моделі. Цей кросовер залишається досить комфортним.

Плюси:

  • потужний двигун;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • небагате оснащення;
  • жорстка підвіска.

1. Ford Puma ST

Ford Puma ST Fullscreen
Ford Puma ST дарує багато позитивних емоцій під час водіння
Фото: Ford

Кросовер Ford Puma ST дешевший за багатьох конкурентів, але це не заважає йому мати відточену керованість і стильний дизайн. Також ця модель пропонує високий рівень практичності.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • місткий багажник;
  • зручні сидіння.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів.