Експерти назвали найкращі спортивні кросовери 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року. Експерти розповіли про плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

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Британські експерти назвали 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року. Серед них є безліч цікавих моделей. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спортивні кросовери пропонують більше задоволення від водіння, але залишаються досить практичними. Ці автомобілі можна експлуатувати в будь-який сезон.

У рейтингу представлені найкращі нові спортивні кросовери. Експерти виділили плюси та мінуси кожної моделі.

Важливо

Британці назвали найкращі електромобілі 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих спортивних кросоверів 2023 року:

10. Cupra Formentor

Cupra Formentor дешевше за конкурентів Фото: Cupra

Топова версія Cupra Formentor здатна скласти конкуренцію зарядженим кросоверам від BMW, Mercedes і Audi. Також ця модель вирізняється стильним дизайном і багатим оснащенням.

Плюси:

багате оснащення;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

не найпрактичніший;

незручна інформаційно-розважальна система;

погана шумоізоляція.

9. Audi SQ8

Audi SQ8 пропонує високий рівень комфорту Фото: Audi

Audi SQ8 має чудову динаміку і приємний звук двигуна. Проте кросовер залишається досить комфортним для повсякденного використання.

Плюси:

відмінна динаміка;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

гірше керується, ніж Porsche Cayenne Coupe;

незручна інформаційно-розважальна система;

не такий просторий, як Audi SQ7.

8. Volkswagen T-Roc R

Volkswagen T-Roc R має відточену керованість Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc R пропонує керованість зарядженого хетчбека і практичність кросовера. Також модель пропонує багате оснащення.

Плюси:

приємна керованість;

потужний двигун;

багате оснащення.

Мінуси:

жорстка підвіска;

погана шумоізоляція;

не найбільш місткий.

7. Audi SQ5

Audi SQ5 не тільки швидкий, а й практичний Фото: Audi

Audi SQ5 дешевше, ніж SQ8, але такий самий приємний в управлінні автомобіль. При цьому кросовер залишається зручним і практичним.

Плюси:

практичний інтер'єр;

комфортна підвіска;

відмінна динаміка.

Мінуси:

не найбільш захопливий двигун;

не найприємніша керованість.

6. Audi RS Q8

Audi RS Q8 майже такий самий швидкий, як і Lamborghini Urus Фото: Audi

Audi RS Q8 дарує ще більше позитивних емоцій, ніж SQ8. Це дуже швидкий кросовер із відточеною керованістю.

Плюси:

відмінна динаміка;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

велика витрата палива;

незручна інформаційно-розважальна система;

коробка передач іноді працює нестабільно.

5. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio має приємний звук двигуна Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio пропонує неймовірний звук двигуна і відточену керованість. Кросовер відмінно реагує на повороти керма.

Плюси:

приємна керованість;

відмінна динаміка;

багате оснащення.

Мінуси:

гучний звук двигуна;

не найкращий інтер'єр;

мало місця на задньому ряду сидінь.

4. Porsche Macan T

Porsche Macan T пропонує відмінну керованість Фото: Porsche

Porsche Macan T має більш приємну керованість, порівняно з конкурентами. Також кросовер пропонує розкішний інтер'єр.

Плюси:

відмінна динаміка;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

не найпросторіший;

немає деяких систем безпеки;

велика витрата палива.

3. Aston Martin DBX

Aston Martin DBX дуже швидкий на прямій Фото: Aston Martin

Aston Martin DBX став відповіддю бренду на Lamborghini Urus та інші дуже швидкі кросовери. У підсумку вийшов неймовірно швидкий автомобіль з розкішним інтер'єром.

Плюси:

потужний двигун;

приємна керованість;

відмінна динаміка.

Мінуси:

жорстка підвіска;

не найякісніший інтер'єр;

незручна інформаційно-розважальна система.

2. Porsche Cayenne Coupe GTS

Porsche Cayenne Coupe GTS має приємну керованість Фото: Porsche

Експерти заявили, що Porsche Cayenne Coupe GTS має найприємнішу керованість у лінійці моделі. Цей кросовер залишається досить комфортним.

Плюси:

потужний двигун;

приємна керованість;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

висока вартість;

небагате оснащення;

жорстка підвіска.

1. Ford Puma ST

Ford Puma ST дарує багато позитивних емоцій під час водіння Фото: Ford

Кросовер Ford Puma ST дешевший за багатьох конкурентів, але це не заважає йому мати відточену керованість і стильний дизайн. Також ця модель пропонує високий рівень практичності.

Плюси:

приємна керованість;

місткий багажник;

зручні сидіння.

Мінуси:

жорстка підвіска;

незручна інформаційно-розважальна система;

мало місця на задньому ряду сидінь.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів.