Спортивні кросовери Porsche Macan та BMW X3 порівняли у гонці по прямій (відео)

Porsche Macan T та BMW X3 xDrive30i показали свої можливості у заїзді по прямій. Одному з претендентів вдалося довести свою перевагу над конкурентом.

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Блогери влаштували заїзд по прямій між зарядженими кросоверами Porsche Macan T та BMW X3 xDrive30i. Відео опублікували на Youtube-каналі CarExpert.

Porsche Macan T та BMW X3 xDrive30i мають схожу ідеологію, але суттєво відрізняються один від одного. Проте вони є рівноцінними конкурентами одне одному.

BMW X3 xDrive30i оснащується 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 248 к. с. і 350 Нм крутного моменту. Вага моделі складає 1 768 кг.

Під капотом Porsche Macan T встановлений 2,0-літровий двигун із турбонаддувом потужністю 261 к. с. і крутним моментом 400 Нм. Кросовер важить 1 818 кг.

Porsche Macan T виявився швидшим у розгоні з місця. Кросоверу потрібно 5,86 секунди на розгін з 0 до 100 км/год. BMW X3 xDrive30i виконує цю вправу за 6,49 секунд.

У заїзді на 1/4 милі перемогу здобув Porsche Macan T. Він проїхав дистанцію за 14,10 секунд. Кросоверу BMW знадобилося 14,54 секунди.

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У гонці на 1/8 милі Porsche Macan T тільки закріпив свою перевагу. Кросовер доїхав до фінішу за 8,29 секунд, тоді як BMW X3 xDrive30i потрібно 9,29 секунд.

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