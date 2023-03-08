Спортивные кроссоверы Porsche Macan и BMW X3 сравнили в гонке по прямой (видео)

Porsche Macan T и BMW X3 xDrive30i показали свои возможности в заезде по прямой. Одному из претендентов удалось доказать свое превосходство над конкурентом.

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Блогеры устроили заезд по прямой между заряженными кроссоверами Porsche Macan T и BMW X3 xDrive30i. Видео опубликовали на YouTube-канале CarExpert.

Porsche Macan T и BMW X3 xDrive30i имеют похожую идеологию, но существенно отличаются друг от друга. Тем не менее они выступают равноценными конкурентами друг другу.

BMW X3 xDrive30i оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 248 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Вес модели составляет 1768 кг.

Под капотом Porsche Macan T установлен 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 261 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Кроссовер весит 1818 кг.

Porsche Macan T оказался быстрее в разгоне с места. Кроссоверу требуется 5,86 секунды на разгон с 0 до 100 км/ч. BMW X3 xDrive30i выполняет это упражнение за 6,49 секунды.

В заезде на 1/4 мили победу одержал Porsche Macan T. Он проехал дистанцию за 14,10 секунды. Кроссоверу BMW понадобилось 14,54 секунды.

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В гонке на 1/8 мили Porsche Macan T только закрепил свое превосходство. Кроссовер доехал до финиша за 8,29 секунды, в то время как BMW X3 xDrive30i требуется 9,29 секунды.

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