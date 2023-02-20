Спортивные немецкие седаны и хэтчбеки сразились в заезде по прямой (видео)

BMW M240i, Audi RS3, Volkswagen Golf R и Mercedes-AMG A45s сражались почти на равных. Результаты заездов оказались непредсказуемыми.

Related video

Блогеры устроили драг-рейсинг между BMW M240i, Audi RS3, Volkswagen Golf R и Mercedes-AMG A45s. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Все четыре автомобиля получили некоторые доработки. После модернизации их характеристики уравнялись.

BMW M240i оснащается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 460 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет 1690 кг.

Под капотом седана Audi RS3 установлен 2,5-литровый пятицилиндровый турбированный двигатель, который выдает мощность 503 л.с. и крутящий момент 630 Нм. Авто весит 1575 кг.

Volkswagen Golf R оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 530 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 1551 кг.

Под капотом Mercedes-AMG A45s расположился 2,0-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель, который выдает мощность 503 л.с. и крутящий момент 610 Нм. Автомобиль весит 1625 кг.

Volkswagen Golf R получил самый обширный пакет доработок. Они включают автономный блок управления двигателем, гибридный турбонаддув, интеркулер и новую выхлопную систему. Тюнинг обошелся владельцу в 8420 долларов.

В заезде с места BMW M240i уверенно вырвался вперед. Вторым финишировал Mercedes-AMG A45s, а на третьем месте — Audi RS3. Volkswagen Golf R приехал к финишу последним.

Важно

Доступные заряженные седаны Hyundai, Honda и Subaru столкнули в гонке по прямой (видео)

В заезде с ходу ситуация сильно изменилась. На первом месте Volkswagen Golf R, а вторым снова приехал Mercedes-AMG A45s. Audi RS3 занял третье место, а за ним расположился BMW M240i.

Ранее Фокус писал, что блогеры сравнили в драг-рейсинге Audi S5, BMW M340i и Mercedes-AMG C43.