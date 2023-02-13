Спортивные немецкие седаны сразились в заезде по прямой (видео)

Audi S5, BMW M340i и Mercedes-AMG C43 соперничали почти на равных. Результаты этой гонки оказались непредсказуемыми.

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Блогеры сравнили в драг-рейсинге Audi S5, BMW M340i и Mercedes-AMG C43. Все три немецких авто обладают одинаковой мощностью, что делает их равными соперниками. Видео опубликовали на YouTube-канале OFFICIALLY GASSED — OG.

Купе Audi S5, а также седаны BMW M340i и Mercedes-AMG C43 оснащаются шестицилиндровыми двигателями мощностью 450 л.с. Помимо этого все три автомобиля имеет систему полного привода, которая помогает повысить сцепление при старте с места.

Audi S5 получил тюнинг пакет Stage 2. Это позволило увеличить мощность до 450 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Вес купе составляет 1615 кг.

Седан BMW M340i весит уже 1700 кг и оснащен пакетом Stage 1. Крутящий момент составляет 650 Нм.

Mercedes-AMG C43 самый тяжелый среди конкурентов — 1705 кг. Двигатель обладает крутящим моментом 724 Нм.

В первом заезде с ходу Audi S5 уступил конкурентам. Первым финишировал BMW M340i, а Mercedes-AMG C43 занял третье место.

Во втором заезде с ходу Audi S5 уверенно опередил соперников. Второе место занял Mercedes-AMG C43, а третье — BMW M340i.

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В гонке с места Audi S5 стартовал лучше остальных. Купе финишировала на первом месте, а BMW M340i занял вторую позицию. Последним до финиша добрался Mercedes-AMG C43.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры устроили драг-рейсинг между большими пикапами Ford F-150 Tremor, Chevrolet Silverado ZR2 и Toyota Tundra TRD Sport.