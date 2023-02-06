Самая медленная гонка: миниатюрные японские авто сразились в заезде по прямой (видео)

Все японские кей-кары в заезде обладают одинаковой мощностью, но существенно отличаются друг от друга. Гонка оказалась зрелищной, а ее результаты непредсказуемыми.

Related video

Блогеры устроили гонку по прямой между пятью японскими кей-карами. Они отличаются маленькими габаритами и маломощными двигателями. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Японские кей-кары — это микроавтомобили, которые имеет строгие регламенты по габаритам и объему двигателя. Автопроизводители часто делают свои модели интересным за счет необычного дизайна и компоновки.

Для гонки выбрали Daihatsu Copen, Autozam AZ-1, Suzuki Alto Works, Suzuki Cappuccino и Mitsubishi Minica Dangan. Все эти автомобили оснащаются 660-кубовыми 3-цилиндровыми турбированными двигателям мощностью 64 л.с.

На всех авто установлена пятиступенчатая механическая коробка передач. Тем не менее они отличаются приводом и расположением двигателя. Например, Autozam AZ-1 имеет среднемоторную компоновку и задний привод, а у Suzuki Alto двигатель расположен спереди, но привод полный.

Несмотря на одинаковую мощность, все пять автомобилей показали абсолютно разные результаты. Первым финишную черту пересек Autozam AZ-1, а Daihatsu Copen пришел вторым.

Важно

Большие пикапы Ford, Chevrolet и Toyota сравнили в заезде по прямой (видео)

На третьем месте оказался Mitsubishi Minica Dangan, а Suzuki Alto Works занял четвертую позицию. Последним финишировал Suzuki Cappuccino.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между заряженными кроссоверами Lamborghini Urus и BMW X7 M60i.