Найповільніші перегони: мініатюрні японські авто воювали у заїзді по прямій (відео)

Всі японські кей-кари в заїзді мають однакову потужність, але істотно відрізняються один від одного. Перегони виявилися видовищною, а результати непередбачуваними.

Related video

Блогери влаштували перегони по прямій між п'ятьма японськими кей-карами. Вони відрізняються маленькими габаритами та малопотужними двигунами. Відео заїзду опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Японські кей-кари — це мікроавтомобілі, які мають суворі регламенти щодо габаритів та обсягу двигуна. Автовиробники часто роблять свої моделі цікавими завдяки незвичайному дизайну та компонуванню.

Для гонки вибрали Daihatsu Copen, Autozam AZ-1, Suzuki Alto Works, Suzuki Cappuccino та Mitsubishi Minica Dangan. Всі ці автомобілі оснащуються 660-кубовими 3-циліндровими турбованими двигунами потужністю 64 к. с.

На всіх авто встановлена п'ятиступінчаста механічна коробка передач. Проте вони відрізняються приводом та розташуванням двигуна. Наприклад, Autozam AZ-1 має середньомоторне компонування та задній привід, а у Suzuki Alto двигун розташований спереду, але повний привід.

Попри однакову потужність, усі п'ять автомобілів показали абсолютно різні результати. Першим фінішну межу перетнув Autozam AZ-1, а Daihatsu Copen прийшов другим.

Важливо

Великі пікапи Ford, Chevrolet й Toyota порівняли в заїзді по прямій (відео)

На третьому місці опинився Mitsubishi Minica Dangan, а Suzuki Alto Works зайняв четверту позицію. Останнім фінішував Suzuki Cappuccino.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували дрег-рейсінг між зарядженими кросоверами Lamborghini Urus та BMW X7 M60i.