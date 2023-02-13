Спортивні німецькі седани воювали у заїзді по прямій (відео)
Audi S5, BMW M340i та Mercedes-AMG C43 суперничали майже на рівних. Результати цих перегонів виявилися непередбачуваними.
Блогери порівняли у драг-рейсингу Audi S5, BMW M340i та Mercedes-AMG C43. Всі три німецькі авто мають однакову потужність, що робить їх рівними суперниками. Відео опублікували на YouTube-каналі OFFICIALLY GASSED — OG.
Купе Audi S5, а також седани BMW M340i та Mercedes-AMG C43 оснащуються шестициліндровими двигунами потужністю 450 к. с. Крім цього, всі три автомобілі мають систему повного приводу, яка допомагає підвищити зчеплення при старті з місця.
Audi S5 отримав тюнінг пакет Stage 2. Це дозволило збільшити потужність до 450 к. с. і 760 Нм крутного моменту. Вага купе складає 1 615 кг.
Седан BMW M340i важить вже 1 700 кг та оснащений пакетом Stage 1. Крутний момент становить 650 Нм.
Mercedes-AMG C43 найважчий серед конкурентів — 1 705 кг. Двигун має крутний момент 724 Нм.
У першому заїзді з ходу Audi S5 поступився конкурентам. Першим фінішував BMW M340i, а Mercedes-AMG C43 посів третє місце.
У другому заїзді з ходу Audi S5 упевнено випередив суперників. Друге місце посів Mercedes-AMG C43, а третє — BMW M340i.Важливо
У гонці з місця Audi S5 стартував краще за інших. Купе фінішувала на першому місці, а BMW M340i посів другу позицію. Останнім до фінішу дістався Mercedes-AMG C43.
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